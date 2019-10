Stranezze dall’Inghilterra: a Brighton un’agenzia immobiliare ha messo in affitto un monolocale con il bagno a un metro dal letto

Bizzarro annuncio di un’agenzia immobiliare di Brighton in Inghilterra. Il proprietario di un monolocale ha chiesto 1000 sterline mensili per l’affitto di una stanza con il bagno posizionato a un metro dal letto.

Non finiamo mai di stupirci per le notizie strane che arrivano da ogni parte del mondo. Questa volta è il turno di un’agenzia immobiliare inglese di Brighton, che ha messo un annuncio su un monolocale con una assurda particolarità: la presenza del water a circa un metro dal letto. Ma l’assurdità della cosa non finisce qui. Il proprietario ha anche avuto il coraggio di chiedere una cifra di 1000 sterline per l’affitto mensile, cifra non certo particolarmente economica.

Lo strano annuncio a Brighton: si affitta un monolocale con il water posto a un metro dal letto

Il letto è ubicato a circa un metro dalla zona bagno, dove sono presenti water, lavandino e uno spazio doccia aperto con un foro sul pavimento. Tutto questo senza la presenza di porte che separano i vari ambienti.

La moquette della zona letto termina proprio nelle vicinanze della zona bagno. Inoltre, sempre nello stesso ambiente sono presenti un divano, la cucina e un tavolo. Tutto l’ambiente ha le stesse caratteristiche di una normale cella carceraria. Ma qui l’affitto è di 1000 sterline! Cose da non credere!