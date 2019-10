Turista trovato morto su una famosa spiaggia turistica: era completamente nudo

Il cadavere di un uomo la cui identità resta ancora ignota, è stato rinvenuto, nella mattinata dello scorso lunedì, da un pescatore che si trovava nei pressi della famosa spiaggia di Pattaya, in Thailandia.

L’uomo, probabilmente un turista straniero ospite di un vicino hotel situato sulla famosissima Walking Road – che apparentemente avrebbe un’età compresa tra i 50 ed i 60 anni -, al momento del ritrovamento indossava solo un paio di New Balance da corsa.

La gente del luogo ha riferito il poveretto aveva una profonda ferita al capo, ma la sua morte resta un mistero per la polizia locale che investiga sul caso. Gli agenti impegnati nelle indagini pensano che l’uomo sia uscito per una corsa e che indossasse dei pantaloncini, poi trascinati via dalla corrente.

Non è la prima volta che un turista straniero muore in circostanze misteriose in Thailandia.

Già nel 2017, il 31enne cittadino britannico Christopher Laidler aveva perso la vita per motivi ancora sconosciuti e così ancora, nel 2016, un ex militare di stanza in Iraq, Steve Balfour, era stato trovato morto in una camera dello stesso hotel della rinomata località balneare del Paese del sud-est asiatico, una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo per i palazzi ultramoderni della sua capitale Bangkok, i templi famosi come il Wat Arun, il Wat Pho e il Tempio del Buddha di smeraldo (Wat Phra Kaew), i suoi rinomati resort e le spiagge incontaminate.

MDM