Andrea Damante e Belen Rodriguez hanno avuto un flirt segreto? Lo scoop – VIDEO

Andrea Damante e Belen Rodriguez sono stati insieme di nascosto? Ecco cosa si legge sul settimanale Chi

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita perché lui l’ha tradita più volte, a svelarlo è stato proprio l’influencer.

La De Lellis in più occasioni ha fatto sapere che l’ex fidanzato l’ha tradita con diverse donne, una di queste potrebbe essere Belen Rodriguez? A lasciare lo scoop ci ha pensato il settimanale Chi.

Sulla rivista si legge: “Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino. Parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello.”

Belen Rodriguez e Damante hanno avuto davvero un flirt segreto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte