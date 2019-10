Camion per il trasporto di animali si schianta contro un’auto, morte tre persone

Gravissimo incidente stradale sulla statale 194, lo schianto tra un camion ed una Peugeot 208 ha provocato la morte di tre persone, due donne ed un uomo

Un veicolo accartocciato su sè stesso e lamiere sparse ovunque. Sono raccapriccianti le immagini di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel Siracusano per ragioni ancora tutte da accertare. La prima dinamica non lascia però dubbi: un camion utilizzato per il trasporto di animali vivi è andato a schiantarsi contro un’auto a bordo della quale viaggiavano tre persone, due donne ed un uomo.

Cause dell’incidente in via di accertamento

L’impatto è stato violentissimo tanto che i tre occupanti sono tutti deceduti a causa delle gravi ferite riportate. Lo schianto si è verificato sulla statale 194 nel comune di Francofonte e sul posto sono intervenute ambulanze e i vigili del fuoco con una squadra di Lentini, che hanno trovato i corpi senza vita ancora dentro al veicolo e hanno dovuto lavorare a lungo per estrarli dalle lamiere del veicolo accartocciato. Sono intervenuti anche i carabinieri per delimitare l’area dell’incidente, monitorare il traffico ed effettuare tutti i necessari rilievi ma anche controllare lo stato degli animali che il camion trasportava. Le cause restano ancora in fase di accertamento.