Christian Vieri papà bis, Costanza Caracciolo aspetta una bambina?

Secondo il settimanale “Chi”, Christian Vieri e Costanza Caracciolo sarebbero in attesa di una bambina.

Ad un anno dalla nascita della piccola Stella, Christian Vieri e Costanza Caracciolo starebbero per allargare nuovamente la famiglia. Secondo il settimanale “Chi”, la coppia sarebbe nuovamente in attesa di un pargolo. I paparazzi del noto settimanale di gossip hanno catturato le prime immagini del pancino di Costanza che pare sia in attesa di un’altra femminuccia. I due, nelle foto in questione, sono in giro per Milano, insieme a Stella.

Christian Vieri voleva un maschio

Ospite a “Verissimo” solo qualche settimana fa, la coppia aveva espresso il desiderio di avere un altro figlio. Christian, che si divide tra l’attività di deejay e quella di commentatore sportivo a Mediaset, in particolare, aveva espresso il desiderio di avere un maschio, per il quale aveva già in mente una carriera lavorativa ben precisa da intraprendere:

“Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando. Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare”.

Sembra, dunque, che per realizzare il suo desiderio, Christian dovrà aspettare il terzo figlio, sperando sia un maschietto!

Maria Rita Gagliardi