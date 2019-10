Decima giornata di Serie A, dove vedere le partite delle 21 in diretta TV e in streaming?

Decima giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle sei partite in programma stasera alle 21: quattro partite saranno visibili sui canali Sky e due su DAZN.

Questa sera alle 21 si disputeranno sei match di Serie A valevoli per la decima giornata di campionato. La Juventus ospita il Genoa per riprendere la corsa dopo il mezzo passo falso di Lecce. Torna Cristiano Ronaldo in attacco: il portoghese farà coppia con Dybala. Rientra fra i convocati Douglas Costa, ma il brasiliano giocherà al massimo uno spezzone di partita. Out Pjanic: in mezzo al campo agiranno Khedira, Bentancur e Matuidi. In casa Genoa, è tornato il sereno dopo il successo contro il Brescia. Thiago Motta dovrebbe proporre fin dal primo minuto il giovane Agudelo. In avanti Kouamè e Pinamonti partiranno dall’inizio; confermato Schone in mezzo al campo.

La Roma è di scena a Udine contro la formazione allenata da Tudor. L’Udinese deve dimenticare al più presto la pesante sconfitta di Bergamo e per farlo si affida a Lasagna e Okaka in avanti con De Paul che agirà a centrocampo. In difesa out per squalifica Opoku: il terzetto arretrato sarà formato da Becao, Troost-Ekong e Samir. In casa Roma, è sempre il bosniaco Edin Dzeko il terminale offensivo: alle sue spalle giocheranno Perotti, Zaniolo e Kluivert. Mancini sarà impiegato ancora a centrocampo insieme a Veretout. Rientra fra i convocati Under.

La Lazio ospita all’Olimpico il Torino. Simone Inzaghi potrebbe concedere un po’ di riposo a Correa: in avanti il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Caicedo e Immobile. Ballottaggio Marusic-Lazzari a destra con Lulic a sinistra. Confermati Luis Alberto e Milinkovic Savic a centrocampo. Mazzarri potrebbe optare per un po’ di turnover, specie sulle fasce, in vista del derby contro la Juventus di sabato prossimo. Favoriti ola Aina e Laxalt su De Silvestri e Ansaldi. In avanti riprende il proprio posto dal primo minuto Verdi, che dovrebbe giocare insieme a Iago Falque e Belotti.

Le altre tre sfide in programma questa sera sono Cagliari-Bologna, Sampdoria-Lecce e Sassuolo-Fiorentina.

Decima giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le sei partite in programma questa sera alle 21

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle sei partite di Serie A, valevoli per la decima giornata, in programma questa sera in contemporanea:

Juventus-Genoa alle 21 su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252

alle 21 su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252 Cagliari-Bologna alle 21 su Sky Sport 253

alle 21 su Sky Sport 253 Udinese-Roma alle 21 su DAZN

alle 21 su DAZN Lazio-Torino alle 21 su DAZN e DAZN1

alle 21 su DAZN e DAZN1 Sassuolo-Fiorentina alle 21 su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 255

alle 21 su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 255 Sampdoria-Lecce alle 21 su Sky Sport 254

Sarà, inoltre, possibile seguire le quattro partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 21 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le quattro singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire i match su DAZN e non avete alcun abbonamento sulla piattaforma, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che dallo scorso 20 settembre gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.