Francesco Sarcina e le chat hot con alcune fans, svelati alcuni messaggi

Il sito “Dagospia”, in esclusiva, rivela il contenuto di alcune chat bollenti di Francesco Sarcina con alcune fans.

Nuovi dettagli sulla saga amorosa che ha per protagonisti gli ex coniugi Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia. In seguito all’ospitata di Clizia a “Live Non è La D’Urso”, durante la quale l’influencer aveva rivelato l’esistenza di alcune chat hot del suo ex marito con alcune ragazze, durante il periodo risalente al loro matrimonio (ve ne abbiamo parlato qui), il sito “Dagospia”, in esclusiva, rivela il contenuto dei messaggi in questione che definisce “porcini e pecorecci”.

Il contenuto delle chat

Tra i tanti messaggi, ce ne sono alcuni ad alto tasso erotico che recitano:

“Brava sei tutta da punire… dammi il tuo numero che te lo dico a voce…” e “Femmina bella… apri le gambe e dimmi quando ci si può vedere”.

Solo domenica scorsa, nuovamente ospite a “Domenica Live”, la Incorvaia ha raccontato di essere stata subissata da messaggi, attraverso i quali diverse donne le avrebbero rivelato di avere avuto dei fugaci rapporti con l’ex marito, ai tempi del loro matrimonio:

“Barbara in seguito alla nostra intervista sono stata sommersa dai messaggi di tante signorine che avevano avuto storie più o meno profonde con mio marito. Lui ha venduto sua moglie ai giornali, io sono stata insultata per mesi e ora non sto più zitta. Sono due anni che subisco violenza psicologica, mi diceva che il mio lavoro faceva schifo, che io non potevo uscire con lui perchè distoglievo attenzione al gruppo. Mia figlia l’ho sempre protetta”.

Come sempre, attendiamo una controreplica da parte di Francesco Sarcina.

Maria Rita Gagliardi