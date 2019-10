Mamma single ha trasformato terre desolate in una foresta piantando 2 milioni di alberi

Una volenterosa mamma single ha passato gli ultimi 25 anni a piantare alberi per tramutare delle terre desolate in una lussureggiante foresta.

Si dice che per realizzare un progetto non importi quale sia il punto di partenza e quali le risorse a disposizione, basta semplicemente volerlo portare a termine. Potrebbe sembrare una frase fatta, ed in un certo senso lo è, ma la storia di Chilkapalli Anasuyamma, mamma single indiana di 49 anni, dimostra che si può andare oltre sia al pregiudizio che alle difficoltà e realizzare, con il dovuto tempo il piano prefissato.

Chilkapalli è rimasta incinta quando aveva appena 20 anni, ed il marito l’ha abbandonata poco dopo. La donna si è trovata con un figlio da mantenere e l’impossibilità di trovare un lavoro altamente remunerato per via della mancanza di titoli ed istruzione scolastica. Conscia della necessità di trovare un modo per sfamare e far crescere il figlio, si è allora dedicata ai lavori più umili riscontrando l’ostilità degli altri. Il lavoro nei campi, infatti, è ritenuto in alcuni villaggi esclusiva dell’uomo.

Mamma single pianta 2 milioni di alberi: il premio dell’Onu

La sua vita è cambiata quando ha fatto la conoscenza dei responsabili della Deccan Development Society, una Ong composta da soprattutto da donne appartenenti alla più bassa gerarchia sociale indiana con l’intento di salvaguardare le zone verdi. Insieme alla Ong ha lavorato per anni alla riforestazione di una zona divenuta desolata a causa del commercio di legna. Per 25 anni lei e le altre donne hanno lavorato di notte per piantare alberi in prossimità di 22 diversi villaggi nel distretto di Sangareddy. Oggi la zona può contare su una foresta lussureggiante che è rinata grazie al lavoro instancabile di queste donne (piantanti oltre 2 milioni di arbusti). Il loro lavoro è stato premiato a fine settembre dall’Onu a New York, con l’importantissimo riconoscimento Award Equator Prize.