Maurizio Costanzo e la polemica sulla risposta all’ascoltatore: “Cambi frequenza e se la infili dove le piace. E io so dove le piace”

Il conduttore è al centro di un polemica che vede protagonista un ascoltatore di Isoradio.

Oltre al “Maurizio Costanzo Show” in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo è attualmente impegnato in radio, con il programma “Strada facendo”, in onda su Isoradio. Proprio la conduzione di tale trasmissione radiofonica ha posto il conduttore al centro di una polemica. Quando un ascoltatore ha chiamato in diretta per criticare il programma, Maurizio non è si trattenuto e, piccato, ha dichiarato:

“Le dico io dove se la mette la frequenza. Dove più le aggrada. E io so dove le aggrada”.

A nulla è valso il tentativo della co-conduttrice Carlotta Quadri di ridimensionare la questione. Oggi, l’Usigrai ha diramato un comunicato che recita:

“Siamo disgustati. Anche se a distanza di diversi giorni, siamo venuti a conoscenza di ciò che è andato in onda durante il programma di Isoradio ‘Strada facendo’. Le parole pronunciate da Maurizio Costanzo sono una vergogna e incompatibili con la Rai Servizio Pubblico. Ci aspettiamo un intervento urgente e deciso da parte dei vertici aziendali che, nel rispetto del Contratto di Servizio, avrebbero già dovuto prendere i dovuti provvedimenti. Perché sia chiaro che certe cose non possono essere tollerate”.

La replica di Maurizio Costanzo

La replica di Maurizio Costanzo è prontamente arrivata:

“Mi dispiace aver disgustato il rappresentante dell’Usigrai, non era nelle mie intenzioni, però voglio dir loro senza assoluta polemica che talvolta mi disgusto a risentire perché sembra che parliamo da un fondo di una cantina anziché davanti a dei microfoni….questo! Uno a uno, palla al centro”.

