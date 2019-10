Senza patente e in contromano sul monopattino, 6mila euro di multa: “Ho bisogno di aiuto”

“Adesso ho davvero bisogno d’aiuto”: è disperato un uomo multato perchè guidava, senza patente e in contromano, un monopattino elettrico

Una multa salatissima. E’ quanto dovrà pagare un 24enne, nigeriano, che per vivere fa il lavapiatti e che è stato fermato dalla polizia municipale mentre viaggiava su un monopattino elettrico. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato sanzionato per 6.465 euro poichè viaggiava in contromano per le strade di Torino ed era sprovvisto di patente, come raccontato dal Corriere della Sera che riporta anche il suo appello e la sua preoccupazione legata al mfatto che il suo stato di immigrato possa portare alla luce altre eventuali irregolarità. “Adesso ho davvero bisogno di aiuto”, ha detto il 24enne aggiungendo di avere “tanta paura”.

L’appello del giovane: “Adesso ho proprio bisogno di aiuto”

“Sto cercando un avvocato che mi aiuti – ha aggiunto – non ho tutti quei soldi, non so dove trovarli”. Meno caro di un’auto, il giovane pensava che il monopattino elettrico potesse rappresentare la soluzione ottimale per muoversi in città e che poteva permettersi di acquistare. Ma non tenendo conto delle regole per l’utilizzo dei mezzi di trasporto elettrici, che prevedono di avere sempre con sè la patente e di rispettare il codice della strada. Fermato nella serata del 29 ottobre dalla municipale, è stato così multato. Il 24enne ha pertanto chiesto una mano a chi possa aiutarlo a mettere insieme il denaro per pagare la sanzione spiegando che il suo desiderio era quello di “finire gli studi a Torino e di iniziare una carriera professionale vera” ma che questo ostacolo rischia di avere pesanti conseguenze sul suo percorso futuro.