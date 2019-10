Napoli-Atalanta, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Decima giornata di Serie A, il Napoli ospita l’Atalanta di Gasperini al San Paolo. Il match inizierà alle 19 di oggi e sarà visibile su Sky.

Napoli-Atalanta è uno dei match clou di questo turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie A. Il Napoli nel precedente turno ha impattato sull’1-1 a Ferrara contro la Spal, mentre l’Atalanta ha travolto l’Udinese con un roboante 7-1.

Ancelotti non potrà ancora disporre di Manolas: sarà il rientrante Maksimovic ad affiancare Koulibaly al centro della difesa. Soliti dubbi in attacco, ma Milik e Mertens dovrebbero spuntarla sulla concorrenza di Llorente e Lozano. Allan e Ruiz a centrocampo con Callejon e Insigne sulle fasce. Gasperini potrebbe far rifiatare Gomez, anche se l’argentino resta in leggero vantaggio su Malinovskyi. In avanti tandem offensivo formato da Ilicic e Muriel. Qualche problema dietro con Palomino ancora out: il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Toloi, Kjaer e Djimsiti.

Probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Milik, Mertens.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.

Decima giornata di serie A, il Napoli ospita l’Atalanta al San Paolo: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Napoli-Atalanta è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 19 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Napoli sono 48: 33 i successi del Napoli contro i 6 dei bergamaschi, mentre la sfida è terminata in parità nelle restanti 9 occasioni. Nella scorsa stagione l’Atalanta si impose per 1-2: dopo il momentaneo vantaggio di Mertens per i partenopei, l’Atalanta ribaltò la situazione con Zapata e Pasalic.