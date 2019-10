Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 ottobre 2019: per il Capricorno i nodi arrivano al pettine

Mercoledì 30 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete è in recupero, anche se come sto spiegando da circa un mese, nei weekend c’è sempre da discutere. Però, come dire, puoi fartene una ragione se non riesci ad avere proprio tutto quello che desideri. Intendiamoci: Saturno è dissonante, quindi tutte le cose che hai iniziato tra agosto e settembre non è che all’improvviso vadano meglio, per puoi stare più sereno, puoi comunque liberarti di un peso, perché se vedi che una cosa non parte, non funziona, se un rapporto non decolla, a volte è meglio dire stop anche se costa, oppure ripartire da zero se si ha coraggio di farlo. Tante cose da fare ma anche qualcosa dia ridiscutere. L’amore può tornare protagonista dal mese di novembre;

Toro. Dopo due giorni piuttosto pesanti il Toro esce un po’ malandato ma comunque più positivo da questa situazione e c’è sempre da pensare alla casa, a un trasferimento, a un cambiamento, a un acquisto. Ora, è chiaro che a fronte di qualsiasi cambiamento ci sia sempre uno sforzo da fare, per tutti gli sforzi del Toro da qui al prossimo anno sono positivi perché abbiamo un bellissimo Saturno che aiuta, quindi è probabile che tu in questi giorni sia un po’ più rivoluzionario ecco, rispetto al passato, meno conservatore e pronto a rimetterti in gioco anche in altre situazioni o lavorare con altri gruppi;

Gemelli. Devo dire che il segno dei Gemelli vive una situazione un po’ agitata, nervosa, Dunque quelli che hanno vissuto una disputa legale, che sono in lite con qualcuno, lo sappiamo, da dicembre avranno qualche risposta in più, però l’agitazione aumenta anche perché in questo periodo senti delle ingiustizie. Tra l’altro, se devi discutere di lavoro, questioni importanti, ti trovi di fronte a delle persone che non capiscono completamente le tue esigenze. A proposito, attenzione in amore perché sarai pronto a cavillare;

Cancro. I Cancro, in amore, non vogliono spiegare le loro emozioni perché ritengono che quando stanno con una persona, se questa persona è realmente innamorata e davvero positiva, non debba chiedere “Come stai?”. V do un consiglio: se state con una persona del Cancro non chiedetegli “Come stai?” perché risponderebbe “Secondo te?”. In questo momento, forse, hai bisogno di qualche conferma. Nell’ambito del lavoro resta sempre l’opposizione di Saturno, quindi la lotta ormai perenne dall’anno scorso. È una corsa ad ostacoli, la tua, ma adesso si può tornare a casa u n pochino più sereni, parlare di amore in maniera un pochino più equilibrata, ritrovare un’amicizia.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Oggi e domani il Leone è molto forte dopo due giorni no. Anzi, io spero che nelle ultime 48 ore tu non sia stato male. Ricordiamo che questo è un segno zodiacale che quando si arrabbi poi sta male perché si agita del tutto, può anche alzare la voce, e quando si scuote così l’organismo poi dopo inevitabilmente si vive un momento di disagio. Resta comunque un profondo senso di insoddisfazione per cui tu vorresti cambiare aria. Entro la fine di novembre dovrai fare una scelta o iniziare un nuovo progetto;

Vergine. Questa giornata, per il segno della Vergine, forse è la più nervosa della settimana. Ma il nervosismo non è frutto di smarrimento, comunque non è che tu non sappia cosa fare: il problema è che ci sono troppe cose da fare, troppe responsabilità (per la casa, per la famiglia, per il lavoro). Gli uomini si buttano sul lavoro, e lo sappiamo; le donne sono molto responsabili anche nei confronti dei figli, della famiglia in genere. Quindi, questa sera attenzione a questa agitazione che può procurare qualche qui pro quo o magari anche solo qualche difficoltà nell’addormentarsi;

Bilancia. I sentimenti tornano in rimo piano per la Bilancia. È importante la carriera, l’ambizione, ma questo segno zodiacale se non ha un complice, un rapporto di coppia stabile, nel lavoro, una società che funziona, dei collaboratori a cui sottoporre le proprie idee, non sta bene. D’altronde la Bilancia è uno di quei segni che vorrebbe mantenere tutto sotto controllo e in equilibrio. Questo non è possibile, soprattutto da quando Saturno è dissonante, quindi è da circa un anno e mezzo che tu stai cambiando certezze e punti di riferimento. Anche non volendo;

Scorpione. Continua l’ondata intrigante per lo Scorpione. Novità in arrivo. Io mi auguro che gli ultimi due giorni ci sia stata una promessa in più, un’emozione in più. Allora, chi si chiude in casa non ottiene, però per esempio chi sta cercando un amore adesso ha trovato una persona carina o la può trovare. Non è detto che sia l’amore per la vita, poi sapete che i tempi cambiano: la società di oggi non è più come quella di venti anni fa. Fare delle scelte così definitive è un po’ più importante, forse rischioso? Ma io credo sempre nelle cose belle, nelle relazioni di lunga data. Comunque, caro Scorpione, anche se adesso vivi una storia part-time, perché no? Questo weekend in arrivo sarà ancora importante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La presenza della Luna in Sagittario non può che alimentare positivamente tutti i nati sotto questo segno zodiacale, che possono contare sulla buona energia di Giove fino alla fine del prossimo mese, quindi di novembre. Ricordiamo che Giove rappresenta, fortuna, incontri, quindi chi ha la possibilità di iniziare un progetto sarà favorito. Gli imprenditori, ad esempio, possono avere qualcosa in più. L’importante è mettersi in gioco e questo accadrà regolarmente. Chi è già partito per una nuova storia sarà molto contento. L’unico dubbio? Quando c’è troppa carne al fuoco si rischia di bruciarla, quindi attenzione se hai già una relazione e te ne interessa un’altra di persona. Questo potrebbe essere un caso da discutere;

Capricorno. Marte contro vuol dire che sei un po’ sulle spine, però è un omento giusto per arrivare al dunque. I nodi arrivano al pettine. Quelli che lavorano potrebbero avere una riconferma. Non metterti insieme a persone che non valgono, che comunque non hanno fatto il tuo gioco, Tra l’altro, negli ultimi due anni alcune collaborazioni sono saltate o stanno per saltare o vanno ridiscusse. Ma questo per il Capricorno non è un punto a sfavore, perché se io guardo le stelle dei prossimi mesi c’è una crescita, non una decrescita;

Acquario. Ieri ho concluso dicendo che l’Acquario è un idealista, ma purtroppo le idee non sono commestibili e quindi alla fine del mese bisogna portare a casa i soldi. Ecco, forse è questo il problema perché molti Acquario adesso fanno delle cose che non amano fare o comunque un po’ troppo diciamo stancanti senza aver quello che meritano. Non è escluso che anche un amore che ha vissuto una crisi a ottobre possa recuperare a novembre, per in questi ultimi giorni c’è stata molta tensione e forse anche qualche problema o semplicemente incontro con la burocrazia. Commercialisti, notai, avvocati: insomma, c’è da definire qualcosa;

Pesci. Lo spirito romantico dei nati sotto il segno dei Pesci oggi è un pochino meno intenso rispetto a ieri, per questo segno zodiacale può anche piangere per un nonnulla, emozionarsi facilmente , ma adesso le emozioni sono all’ordine del giorno e lo saranno ancora di più da dicembre. Quante volte vi ho spiegato che chi è stato messo in un angolo nell’ambito del lavoro, compatibilmente alle proprie capacità e possibilità, avrà un riscatto da dicembre. Piccole sfide saranno vinte in attesa di un grande momento: quello legato al 2020. Attenzione oggi e domani, però, perché un po’ di fiacca si fa sentire. Punti deboli: caviglie, piedi. Sono indicazioni generiche perché chi ha un fastidio si deve rivolgere al medico, non certo all’astrologo. Diciamo però che forse è il caso di non strafare. Un po’ di confusione regna sovrana;

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento