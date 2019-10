Parco Nazionale del Peak District, ragazza di 29 anni morta dopo essere precipitata in una cascata

Hannah Lowe, 29 anni, è morta nel Parco Nazionale del Peak District dopo essere precipitata in una cascata. La ragazza era in compagnia del suo fidanzato

Tragica morte nel Parco Nazionale del Peak District, il primo Parco Nazionale britannico istituito nel 1951 in un’area montuosa che si trova nella zona centro-settentrionale dell’Inghilterra. Una ragazza di 29 anni, di nome Hannah Lowe, che si trovava lì insieme al suo fidanzato, ha perso l’equilibrio ed è caduta in una cascata. La giovane è deceduta.

Ragazza di 29 anni precipita in una cascata e muore, la giovane è scivolata dopo essersi alzata da terra

Hannah Lowe, 29 anni, è morta nel Parco Nazionale del Peak District, nel Derbyshire, precipitando rovinosamente in una vallata in cui si getta una cascata. Poco prima di precipitare giù la giovane stava chiacchierando con il suo fidanzato, il coetaneo Adam Stanaway, che proprio il giorno dopo avrebbe compiuto 30 anni. I due ragazzi erano insieme ed erano felici: stavano discutendo del loro futuro e dell’acquisto della loro prima casa, nella quale sarebbero andati a vivere insieme. Hannah era da poco passata al ruolo lavorativo di assistente contabile. Pochi attimi dopo si è consumata la tragedia.

Secondo quanto emerso, i due ragazzi si erano seduti per terra, per osservare il panorama che si gode dalle Kinder Downfall. Una volta alzatisi, Hannah ha perso l’equilibrio ed è precipitata nella scarpata delle cascate.

Ragazza di 29 anni precipita in una cascata e muore, la testimonianza del fidanzato

Circa mezz’ora dopo la caduta, Hannah è stata trovata morta. Sul suo corpo il medico legale ha rinvenuto tremende ferite alla testa, ma le circostanze della morte della ragazza non sono ritenute sospette dagli inquirenti. Così, come riporta Metro.co.uk, la morte della 29enne è stata registrata come caso di morte accidentale.

Il fidanzato ha rilasciato una dichiarazione su quanto accaduto agli inquirenti: “Hannah si è girata e ha perso l’equilibrio sugli scogli. Mi sono avvicinato per prendere la sua borsa ma non sono riuscito ad afferrarla in tempo e lei è caduta. Ho guardato giù, ma non ho potuto vederla perché i miei occhi non sono così buoni. Ho gridato per chiamare la madre di Hannah e lei è venuta. Abbiamo provato a scendere ma siamo dovuti risalire. Circa mezz’ora dopo, Hannah è stata trovata morta ai piedi della cascata.”

Il giovane ha pubblicato una foto di loro due su Instagram e ha scritto un lungo messaggio per ricordare la sua Hannah: “Oggi ho perso la mia anima gemella, la mia compagna di avventure, il mio rock assoluto. Le parole non possono bastare a spiegare il dolore che provo in questo momento, ma sono onorato di aver condiviso ciò che abbiamo vissuto. Trascorrerò il resto della mia vita rendendoti orgoglioso e diventando una persona migliore. Mi hai sollevato e mi hai reso ciò che sono nei periodi bui e nei momenti felici. Ti amerò per sempre. Riposa in pace, mia cara, fino a quando non ti rivedrò”.

Maria Mento