Sparatoria a un party di Halloween, è strage nella città degli angeli: 3 morti e nove feriti

Halloween di sangue a Los Angeles: nel corso di una festa, una o più persone a volto coperto ha/hanno aperto il fuoco e ha/hanno ucciso tre persone. Nove persone sono rimaste ferite. Chi ha sparato è in fuga

Pare che due persone, con il volto coperto, si siano rese responsabili di una sparatoria che poche ore fa ha funestato una festa di Halloween a Los Angeles. Nel corso della sparatoria hanno perso la vita tre persone, mentre altre nove sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse. L’autore o gli autori della strage è/sono riusciti a fuggire e attualmente la Polizia è sulle sue/loro tracce.

Sparatoria a un party di Halloween, la Polizia è sulle tracce del colpevole o dei colpevoli

Una festa di Halloween organizzata in un’abitazione privata di Los Angeles (zona Long Beach) si è conclusa con una sparatoria compiuta da una o forse da più persone. Il bilancio della strage (tre morti e nove feriti) è stato confermato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Long Beach, che sono stati allertati da una chiamata d’emergenza arrivata alle ore 22:44 (ora locale) di martedì sera. Le persone decedute sarebbero tutte e tre di sesso maschile. I nove feriti sono stati tutti ricoverati in ospedale e la loro prognosi, al momento, resta riservata.

In quanto ai responsabili, tra i media non c’è ancora accordo sul loro numero: alcune agenzie parlano di due colpevoli, altre riportano di un’unica persona che da sola avrebbe premuto il grilletto della sua arma da fuoco. Alcuni testimoni, come riportato da TGCOM24, hanno parlato di una ventina di colpi esplosi in tutto. Fatto sta che il responsabile o i responsabili di questa sparatoria non è/sono ancora stato/i fermato/i dalla locale Polizia.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento