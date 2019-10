Stasera in TV | Cosa c’è in tv stasera, mercoledì 30 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 30 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “The Help”: nel Mississipi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan, una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi, ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La ragazza rivoluzionerà con le sue interviste per un libro la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni, di cui la portavoce per eccellenza e’ Hilly Holbrook, reginetta dei salotti borghesi. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda la prima puntata della serie tv “Volevo fare la rock star”: Olivia ha 27 anni ed avrebbe voluto essere una cantante rock, ma è stata costretta a crescere in fretta per una gravidanza gemellare avuta a sedici anni ed una madre assolutamente inaffidabile. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Novantesimo minuto”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Delitto al ristorante cinese”.

Su Canale 5 va in onda la seconda parte del film cult “Titanic”, seguita dal programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su Italia 1 va in onda il film “Chiedimi se sono felice”: Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre aspiranti attori con un sogno nel cassetto: mettere in scena una rappresentazione del Cyrano de Bergerac. Per il momento, sbarcano il lunario ai margini del mondo dello spettacolo. Aldo è fidanzato con la soffocante Silvana. Giacomo è un romantico che non si rassegna e Giovanni è concentrato sul lavoro e non ha tempo di pensare all’amore, fino a che si innamora di una hostess. Questo incontro sconvolge il trio. A seguire, il film “Molto incinta”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo la replica del primo live di “X Factor”.

