Barista vince alla lotteria dopo che un cliente le da un biglietto come mancia

Una barista è rimasta stupefatta quando ha scoperto che un cliente gli aveva lasciato come mancia un biglietto vincente della lotteria.

Ci sono giornate che possono cambiarti l’umore o addirittura migliorarti la vita. Questo è quello che è successo a Taylor Russey, barista 33enne che lavora al pub O’Fallon nel Missouri, pochi giorni fa. Tra i tanti clienti abituali del locale c’è un uomo che è solito lasciare come mancia un biglietto della lotteria, in aggiunta alla tradizionale percentuale sul consumato (negli USA è praticamente un costo aggiuntivo obbligatorio).

Normalmente le cameriere preferirebbero del contante sicuro, ma in questa occasione Taylor è stata felice di scoprire che quel biglietto aveva un valore ben più altro di qualsiasi altra mancia mai ricevuta. Il giorno seguente, controllando il biglietto del Poweball, infatti, ha scoperto di aver vinto 50.000 dollari. Di certo non si tratta della vincita che le cambierà la vita, ma di sicuro è una somma che le permetterà di mettere apposto alcune cose in sospeso.

Intervistata dalle emittenti locali sulla vincita, Taylor prima di tutto ha ringraziato il suo cliente: “Lui lo faceva prima e lo fa adesso e quando lo fa dà una regolare mancia. E’ semplicemente un gesto carino nei nostri confronti”, quindi ha raccontato come ha scoperto la vittoria e come ha reagito: “Mi è stato detto che non potevo ricevere il denaro immediatamente perché avevo vinto 50.000 dollari. Inizialmente sono rimasta stordita, guardando il cuoco e il biglietto più volte, quindi ho cominciato a ridere e piangere”. La barista spiega che non spenderà tutto il denaro vinto in una sola volta, ma che lo gestirà per le evenienze. Inoltre non lo utilizzerà per cambiare vita, anche perché: “Non mi sosterranno per il resto della mia vita. Devo ancora lavorare”.