Cotto e Mangiato, ricetta 31 Ottobre: calzoncino di patate e chiodini

Ultimo giorno del mese: Cosa avrà preparato oggi Tessa Gelisio? Nella cucina di Cotto e Mangiato, oggi stoviglie e fornelli si arricchiscono degli ingredienti per preparare un calzoncino di patate e chiodini. La sorpresa è che ad aiutare la simpatica conduttrice c’è Donato Episcopo, chef rinomato che lavora in Veneto.

La ricetta del calzoncino di patate e chiodini

Gli ingredienti sono:

100 semola

100 farina

1 pezzo di lievito

5 sale

Patate

Uovo

Formaggio grattugiato

Chiodini

Zucca

Guanciale

La preparazione

La prima cosa da fare è impastare semola, farina e lievito per ottenere la pasta cresciuta. Da parte mettere a trifolare i funghi chiodini. Nel frattempo cuocere le patate a vapore (in forno per circa 8 minuti) e schiacciarle. Dopo aver aggiunto il timo mettere nelle patate un uovo e formaggio grattugiato.

Dopo aver fatto crescere per circa un’ora e mezza la pasta, estenderla finemente su un pezzo di carta pellicola, e adagiarci su uno strato di patata molto fine compreso di chiodini. Chiudere (magari aiutandosi con un coppa pasta) l’impasto attraverso la pellicola e fare sbollentare cinque minuti in acqua salata. Dopodiché togliere la pellicola e mettere il calzoncino in padella per la cottura. Sarà pronto a doratura ultimata.

Per impiattare, usare una base di crema di zucca e del guanciale tostato. L’ultima ricetta del mese è servita.