Facebook e Instagram vietano l’uso di tre emoji: ecco quali sono – VIDEO

Instagram e Facebook hanno deciso di vietare l’utilizzo di tre emoji perché usate per alludere a doppi fini

In moltissimi sui social utilizzano diverse emoji, alcuni però lo fanno per alludere a concetti spinti e volgari, proprio per questo Instagram e Facebook ha deciso di vietare l’utilizzo di alcune di loro.

Si tratta di tre specifiche emoji: la pesca, la melanzana e le tre gocce d’acqua. The Mirror ha fatto sapere che queste tre emoji potranno essere ancora utilizzate nella didascalia dei post, ma se alluderanno a doppi fini saranno rimosse.

In molti fanno notare che tante altre sono le emoji che potranno essere utilizzate in sostituzione di quelle vietate per alludere comunque a doppi fini, tra queste ci sono la banana, quella dell’onda e la ciambella.

Sara Fonte