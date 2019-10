Giornalista nel panico: scopre di avere un cancro al seno durante una diretta Facebook

La giornalista americana Ali Meyer, decide di filmare in diretta la mammografia per il mese della consapevolezza sul cancro e scopre di avere un tumore.

Da sempre in prima linea per accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione come prima cura dai tumori, la giornalista americana Ali Meyer ha accettato di sottoporsi in diretta social alla prima mammografia dell’anno durante il mese della consapevolezza sul cancro (nel 2018). L’intento della donna era quello di informare le persone sulle procedure necessarie per una prevenzione concreta e sull’importanza dei controlli costanti.

Mai si sarebbe aspettata, però, che quel controllo avrebbe avuto un esito negativo. Durante il controllo, infatti, ha scoperto che le era cresciuta una massa tumorale nel seno e che avrebbe avuto bisogno di controlli più approfonditi per capire di cosa si trattava. Poco dopo, parlando ai contatti con un video live su Facebook in evidente stato di shock ha confessato: “Ero sicura che non avrei trovato nulla oggi, ma eccoci qua…Ho un cancro al seno e non ho ancora un sacco di risposte”.

La giornalista spiega dunque che avrà bisogno di controlli più approfonditi e che la settimana successiva vi si sarebbe sottoposta per capire cosa avrebbe dovuto affrontare. Sebbene la sua voce fosse rotta da singhiozzi, Ali cerca di spiegare alle donne in ascolto cosa si prova a ricevere una notizia del genere: “E’ stato difficile e scioccante. Questa non è la notizia che mi aspettavo di darvi per accrescere la consapevolezza sul cancro al seno, ma è quella che vi devo dare”.

Grazie ad un servizio successivamente pubblicato dall’emittente per cui lavora, la KFOR, Ali ha spiegato che le è stato diagnosticato un carcinoma non invasivo. I medici hanno optato per operare immediatamente, ma questo è coinciso con una mastectomia al seno destro. Per il momento la giornalista dovrebbe essere libera dal cancro, ma dovrà sottoporsi a controlli costanti per scongiurare che si ripresenti un simile problema.