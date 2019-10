Milan-Spal, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Decima giornata di Serie A, Milan-Spal chiude il turno infrasettimanale. Il match è in programma stasera alle ore 21 e sarà visibile sui canali Sky.

Il match fra Milan e Spal chiuderà questa sera il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Milan è reduce dalla sconfitta contro la Roma ed è assolutamente alla ricerca dei tre punti; la Spal domenica scorsa ha fermato il Napoli sull’1-1.

Pioli potrebbe schierare Duarte sulla destra al posto di Conti e Calabria; in mezzo al campo Bennacer agirà in cabina di regia e Krunic potrebbe prendere il posto di Kessié. In avanti Piatek favorito su Leao. In casa Spal, Semplici potrebbe proporre Floccari al fianco di Petagna in avanti. Proverà a stringere i denti Kurtic in mezzo al campo; terzetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Tomovic.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Spal (3–5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

Decima giornata di Serie A, l’incontro fra Milan e Spal chiuderà stasera il turno infrasettimanale: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Milan-Spal è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 21 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Milano sono 18: 13 i successi dei rossoneri, 4 i pareggi e un solo successo della Spal. Nella passata stagione il Milan si impose per 2-1, grazie alle reti di Castillejo e Higuain che ribaltarono il vantaggio iniziale della Spal siglato da Petagna.