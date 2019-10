C’è un nuovo amore nella vita di Laura Torrisi? Ecco di chi si tratta – VIDEO

Dopo la sua partecipazione ad Amici Celebrities Laura Torrisi ha un nuovo amore? Ecco cosa ha svelato il settimanale Chi

Ad attirare l’attenzione del gossip Laura Torrisi, l’amata attrice ha da poco partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities. Dopo il reality ha trovato anche l’amore?

A lanciare il pettegolezzo è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Sulla nota rivista si legge: “Dopo Amici Celebrities l’attrice Laura Torrisi continua a coltivare la passione per la musica e nell’ultimo periodo non smette di ascoltare Antonio Aiello, in arte Aiello. Una passione molto, molto forte, quella dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni per il cantante cosentino.”

Stando a Chi tra la Torrisi e il cantante Antonio Aiello ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia. Sarà vero? I due non hanno ancora confermato o smentito il pettegolezzo.

Sara Fonte