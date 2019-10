Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 ottobre 2019: l’Acquario deve avere buona volontà

Giovedì 31 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Bune notizie in arrivo da novembre per l’Ariete, tuttavia va ricordato che i lavori degli ultimi tempi sono stati un po’ faticosi e che non tutto è andato a buon fine. Non incaponirti in situazioni che non valgono. Ahimè, purtroppo lo fai: a volte veramente ti appassioni a una lotta contro i mulini al vento. Non serve. Annuncio un weekend particolare. Le coppie che hanno avuto problemi in amore dovrebbero recuperare a novembre. Opportunità anche per chi è solo o magari è rimasto troppo lontano dal suo amore. Si può rintracciare questo sentimento, riavvicinarsi;

Toro. Il Toro potrebbe anche festeggiare un evento entro la fine dell’anno. innanzitutto, Il primo evento è quello più importante. Da domani avremo una Venere più dolce, dal 2 ancora di più , quindi in qualche modo non è che si sistemano dall’oggi al domani eventi d’amore negativi, ma tu avrai maggiore coscienza di quello che provi. Forse hai alzato un po’ troppo la voce nelle ultime dieci giornate perché i Toro che non hanno sentito i consigli dell’oroscopo, che raccomandava di stare buoni e quieti, forse hanno messo a repentaglio la tranquillità di un sentimento e questo è un po’ sbagliato perché adesso- a meno che veramente non si tratti i una storia finita da un pezzo- bisogna trovare le giste alleanze per andare avanti. Raccomando venerdì e sabato di organizzare qualcosa di piacevole;

Gemelli. La pazienza non è la dote migliori dei nati Gemelli che quando hanno un problema desidererebbero risolverlo nel giro di pochi giorni o settimane, però ricordiamo che Giove contrario dall’autunno dell’anno scorso, quindi sì: il peggio è passato, ma adesso tra novembre e dicembre- si arriva davvero alla resa dei conti. Se vedi che qualcosa non va non insistere ma ricorda che se ti sei affidato a bravi collaboratori, esperti, potrai avere un successo personale. Per i sentimenti, invece, bisogna essere cauti perché pare che qualcuno sia lontano, quindi non è detto che manchi l’amore, però manca la vicinanza di un amore (fisica o psicologica);

Cancro. Molto intrigante questa situazione, anche se c’è sempre tanto da combattere. Persino chi ha cambiato ruolo, mansione, è contento in qualche modo di quello che successo dal maggio dell’anno scorso. Tuttavia, non dico che si è caricato di maggiori impegni ma ha accettato una lotta veramente molto importante, forse anche stressante. L’unica cosa che ti chiedo oggi, visto che la Luna è un po’ birichina: se ci sono problemi di famiglia o sentimentali di risolverli con cautela.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sono proprio i sentimenti a portare riscatto nella vita del Leone e dal punto di vista delle emozioni e degli incontri potranno contare su un novembre migliore rispetto a quello di ottobre. Allora, si può recuperare un legame, stare di più accanto a una persona che ti interessa o magari fare un incontro speciale in una condizione economica che alimenta però sempre qualche dubbio. Un po’ perché il Leone ha delle grandi mire, (magari di recente ha speso molto: attenzione a mutui, prestiti, eccetera), e un po’ perché non si accontenta, quindi ha sempre bisogno di qualcosa in più;

Vergine. Per una persona delle Vergine è importante avere tutto sotto controllo, e siccome andiamo incontro a un 2020 molto intrigante, importante, direi che questo è il periodo migliore per capire quali sono le cose che vuoi portare avanti e quali sono quelle che intendi dismettere. Amori compresi, perché novembre è un mese che riporta quella stessa tensione che c’è stata tra luglio-agosto, in cui alcune coppie hanno vissuto una piccola crisi. Allora, nella migliore delle ipotesi, se ami una persona, c’è stato un trasferimento, un trasloco, un cambiamento che ha rimesso in discussione il rapporto perché (per quanto sia forte) quando ci sono dei piccoli terremoti nella vita bisogna cercare di ricostruire tutto. Nella peggiore sì, se c’è una cosa che non va, che non funziona, un ex che ancora non ha capito l’antifona sarà ancora novembre un mese in cui bisogna mettere a posto tante cose;

Bilancia. La Bilancia si innamora delle cose belle e guai quando allo specchio di vedersi un po’ invecchiata. Ecco, in qualche modo la Bilancia tiene molto all’aspetto esteriore, ma anche all’eleganza. Questo che può essere all’apparenza un modo superficiale di esplorare e vivere la vita, in realtà è una filosofia di vita, per cui tu ritieni che le buone maniere o comunque il senso della giustizia debbano prevalere su tutto. Venerdì e sabato saranno giornate in lieve calo. Oggi cerca di risolvere ciò che è rimasto in sospeso;

Scorpione. Lo Scorpione spero che abbia avuto nell’ultima settimana qualche buona intuizione. Tra l’altro, tutto quello che parte, che nasce in questo periodo può esser utile per il futuro. aggiungo che chi è stato male durante l’estate può stare meglio ed è importante adesso ricostruire qualcosa di più. È il punto di partenza, questo mese di partenza in arrivo, per una nuova avventura che porterà nel 2020 una buona affermazione.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Gli ultimi giorni di questo mese di ottobre potrebbero già avere portato delle ispirazioni. I Sagittario più intraprendenti potrebbero già avere iniziato un nuovo lavoro. O aver fatto delle celte importanti. Se aspetti che arrivi la fortuna a domicilio, beh, forse sbaglio anche se il Sagittario spesso di fortuna se ne intende. Quando il Sagittario è baciato da un bellissimo oroscopo, da un bellissimo cielo, ha dei colpacci di fortuna nella vita o magari ha la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Ecco, questo è un periodo in cui i Sagittario che non hanno grossi aspetti negativi nel proprio cielo potranno contare su una buona situazione. Anche un progetto può decollare, lo dico spesso: favoriti gli imprenditori, chi vuole mettersi in proprio, anche i lavoratori autonomi e dipendenti;

Capricorno. La pazienza è la virtù dei forti e il Capricorno è un paziente perché lo sai: il tempo e galantuomo. Il Capricorno è il segno del tempo. Il tempo che è rappresentato astrologicamente da Saturno, ecco perché non è detto che ultimamente ci siano state delle grandi evoluzioni. Magari hai messo un seme a dimora e presto diventerà una grande pianta o un albero. Ora parte anche un recupero emozionale da non sottovalutare visto che novembre e dicembre sono mesi validi anche per i sentimenti;

Acquario. L’Acquario ha bisogno di riconciliarsi con il mondo e, diciamolo pure, con se stesso. Quando un Acquario non è contento di quello che fa, se ha un buon tasso di autocritica, capisce che il caso di cambiare, altrimenti comincia a pensare di vivere in un mondo che non offre risorse, di stare attorno a delle persone che sono una sorta di vampiri, pronte solamente a succhiare energie. In parte hai avuto delle tensioni ultimamente. Forse te la puoi anche prendere con qualcuno, però ricorda che volere è potere e sicuramente da novembre, con Venere favorevole, anche le situazioni che si sono bloccate si potranno sbloccare, ma ci vuole sempre la tua buona volontà;

Pesci. Una giornata sottotono per il segno dei Pesci, che però ultimamente ha festeggiato un evento perché ricordiamo che le giornate del 28, 29, 30 sono state molto importanti. Forse sei stanco? Tanto lo sai: siamo alle porte di un periodo molto utile che tornerà a essere influente da dicembre, quindi sei hai perso punti puoi riguadagnarli e soprattutto chi ha chiuso una storia da poco forse non ha voglia di lanciarsi in u nuovo amore ma sente che è arrivato il momento di vivere nuove esperienze. A proposito di novità, novembre sarà un mese di sperimentazioni più che di azioni, sotto il profilo amoroso. Il weekend, intanto, aiuterà un recupero emotivo molto forte.

Maria Mento