Rissa tra mamme fuori dall’asilo: 31enne ricoverata in ospedale

Le figlie aveva litigato il giorno prima all’asilo, le due mamme hanno discusso sul loro comportamento ed il diverbio si è tramutato in una rissa. Ad avere la peggio una 31enne mestrina, ora ricoverata in ospedale.

Avrebbero dovuto dare l’esempio alle figlie, dimostrando che un alterco può essere risolto in maniera pacifica attraverso una discussione civile, ma al contrario hanno tenuto lo stesso atteggiamento delle bambine e sono venute alle mani davanti allo sguardo attonito degli altri genitori. Questo è quello che è successo questa mattina davanti ad un asilo di Mestre, dove due madri non sono riuscite a risolvere in maniera civile un problema nato tra le figlie.

Una delle due bambine aveva raccontato il giorno prima alla madre che l’altra l’aveva picchiata. La madre, colma di rabbia, ha attaccato l’altra donna sulla chat Whatsapp dove sono presenti tutte le mamme. Ne è nata una violenta discussione che è sfociata in insulti e minacce. Si sperava che il giorno seguente le due donne sarebbero riuscite ad appianare il diverbio vis a vis, ma così non è stato.

Rissa davanti all’asilo: mamma 31enne finisce in ospedale

Questa mattina le due donne, una 31enne di Mestre e una coetanea di origini cubane, si sono incontrate di fronte l’ingresso dell’asilo. La notte non aveva portato consiglio a nessuna delle due e quando si sono viste il litigio, con tanto di paroloni e insulti, è continuato sullo stesso tenore di come era cominciato. Le urla hanno attirato l’attenzione degli altri genitori che, con sguardo sbigottito hanno assistito alla scena, ed hanno chiamato la polizia quando le due hanno cominciato una zuffa.

Per fortuna la polizia ha interrotto la rissa prima che potesse avere conseguenze più gravi: la donna cubana ha lasciato la zona quando ha visto la polizia, mentre la sua contendente ha fornito la propria versione dei fatti ed è stata portata al Pronto Soccorso per una visita di controllo. Nulla di grave per la donna che se la caverà con qualche livido e graffio.