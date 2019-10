Duro scontro verbale tra Travaglio e De Angelis a ‘Otto e mezzo’. Travaglio: “Sturati le orecchie”; De Angelis: “Ci sento bene”

Pesante lite tra Marco Travaglio, direttore del ‘Fatto Quotidiano’, e Alessandro De Angelis, vice direttore di ‘Huffington Post’ alla trasmissione televisiva ‘Otto e Mezzo’ su La7.

Lo studio di ‘Otto e Mezzo’, la trasmissione televisiva condotta da Lilli Gruber e in onda su La7, è stato teatro di un violento scontro verbale fra il direttore del ‘Fatto Quotidiano’, Marco Travaglio, in collegamento, e il vice direttore di ‘Huffington Post’, Alessandro De Angelis.

Travaglio, parlando del taglio dei vitalizi, del reddito di cittadinanza e della legge anti corruzione, si è espresso positivamente sulle misure attuate dal M5s e ha ribadito: “Dopodiché, possono anche sparire, per quanto mi riguarda. Se il M5s è biodegradabile, verrà un giorno, tra l’altro previsto, nel quale non servirà più a nulla”.

De Angelis ha ribattuto in questo modo all’intervento di Travaglio: “Non sono d’accordo con Travaglio. Se non ci fosse nessun problema nel movimento, non si capisce perché perdono tutte le elezioni. La tesi di Travaglio è abbastanza giustificazionista”. Ma Travaglio prontamente ha chiarito di non aver mai detto questo e da lì il dibattito si è acceso.

Dopo l’accusa di De Angelis a Travaglio di essere spesso “giustificazionista” si è acceso un duro botta e risposta, con Travaglio che ha consigliato De Angelis di sturarsi le orecchie, con la pronta risposta di quest’ultimo: “Ci sento bene”.

La lite fra i due giornalisti è proseguiti sul discorso inerente Matteo Salvini. De Angelis: “Vedo che non leggi il tuo giornale, visto che fai proporre fior di pezzi sui giornalisti di sinistra che tifano Salvini. Perché tu non fai scrivere pezzi sui giornalisti di sinistra che, secondo te, stanno tirando la volata a Salvini? La differenza è che io critico anche quelli che sono vicini al mio cuore e che se da sinistra si critica il governo, questo non significa favorire Salvini. È la realtà, non la vuoi vedere, ma è la realtà”.

Travaglio si è limitato a ridere e a rispondere in modo affermativo ironicamente.