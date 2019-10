Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, giovedì 31 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 31 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 31 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della fiction “Un passo dal cielo”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo show “Maledetti amici amici miei”. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “A raccontare comincia tu”: Raffaella Carrà intervista Loretta Goggi. Subito dopo, il documentario “Illuminate – Laura Biagiotti L’aura della moda”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “Beetlejuice – Spiritello porcello”.

Su Canale 5 va in onda lo speciale “Temptation Island Vip- Il Viaggio”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Shining”: in un isolato hotel in Colorado, uno scrittore alcolizzato, assunto come guardiano d’inverno, impazzisce a causa di strani fenomeni e comincia a perseguire la propria famiglia con un’ascia. In seconda serata, il film “Arancia meccanica”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Shopping Night”.

Stasera in TV, la programmazione di giovedì 31 ottobre 2019

Rai 1

21:20 Un passo dal cielo

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Maledetti amici miei

23:30 Stracult Live Show

Rai 3

21:20 A raccontare comincia tu

23:30 Illuminate – Laura Biagiotti L’aura della moda

Rete 4

21:20 Diritto e rovescio

23:30 Beetlejuice – Spiritello porcello (film)

Canale 5

21:20 Temptation Island Vip-Il viaggio

Italia 1

21:20 Shining (film)

23:30 Arancia meccanica (film)

La 7

21:20 Piazzapulita

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi