Uomini e Donne, anticipazioni: Carlo Pietropoli è il nuovo tronista – VIDEO

Nella nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è stato presentato il nuovo tronista, si tratta di Carlo Pietropoli.

L’affascinante 28enne viene da San Donà di Piave, in provincia di Venezia, e di mestiere fa il barman. Stando alle prime anticipazioni sembra che Pietropoli non sia un volto noto del mondo dello spettacolo, su Instagram ha infatti meno di mille follower.

Queste alcune delle cose dette nel video di presentazione: “Quello che ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori e forse neanche quello che si immagina. Quello che ho dentro lo tengo in disparte e a volte lo nascondo persino a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente, non mi importa quello che si dice o si pensa di me”.

Il nuovo tronista pensa di essere una persona leggera perché non prende la vita troppo sul serio. A detta sua è un ragazzo che vive la vita serenamente, senza troppe ansie.

Sara Fonte