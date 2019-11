Berlusconi, i figli lo pressano per lasciare la Pascale? La verità di Silvio

L’assenza della Pascale al compleanno di Berlusconi ed al matrimonio della nipote ha alimentato voci su una rottura, ecco la verità di Silvio.

Silvio Berlusconi è ormai fidanzato da lungo tempo con la bellissima Francesca Pascale, un rapporto che sembra durato a destinare, oppure no? Recentemente la fidanzata dell’ex premier ha mancato due appuntamenti familiari importanti: il compleanno del suo compagno ed il matrimonio della nipote Lucrezia. Il motivo dell’assenza di Francesca a questi appuntamenti non è stato comunicato dai diretti interessati, ma su ‘La Stampa’ n’è stato supposto il motivo.

Secondo quanto riferito nell’articolo del quotidiano piemontese, Francesca sarebbe stata esclusa dal matrimonio per volere dei figli di Berlusconi. Questi inoltre avrebbero convinto il padre a non invitarla al suo compleanno. Il motivo di tale ostracismo nei confronti della fidanzata del padre sarebbero le continue scenate di gelosia della donna che metterebbero sotto costante stress Silvio. L’articolo si conclude con la certezza che il pressing dei figli alla fine porterà alla rottura del fidanzamento.

La risposta di Berlusconi alla presunta crisi con Francesca

In seguito alla pubblicazione dell’articolo, Silvio Berlusconi ci ha tenuto a smentire le ipotesi in esso contenute con un post su Facebook: “Ogni singola parola di questo ultimo articolo deve essere recisamente smentita”, scrive l’ex premier dicendosi stupito di come simili falsità possano essere scritte. Per quanto riguarda il presunto astio dei figli nei confronti di Francesca, il leader di Forza Italia scrive: “Come è naturale e come è ovvio, i miei figli non si sono mai permessi e mai si permetterebbero alcuna intromissione nella mia vita privata. Ogni ipotesi in tal senso è palesemente risibile”. Quindi sull’ipotesi di una rottura con Francesca aggiunge: “Il mio rapporto con Francesca Pascale continua da molti anni con immutato, reciproco affetto e senza gelosie”. Lei stessa, d’altronde, aveva smentito le voci di una crisi legata alla sua presunta richiesta di convolare a nozze.