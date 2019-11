Cotto e Mangiato, ricetta 1 Novembre: Muffin cioccolatosi

Prima ricetta del mese per la rubrica di Cotto e Mangiato. Oggi strappo alla regola per la linea: Tessa propone i suoi muffin cioccolatosi.

La ricetta dei Muffin cioccolatosi

Gli ingredienti sono:

4 uova

200 GR di zucchero

100 GR di farina

50 GR di cacao

1 bustina lievito

100 ml di panna fresca

1 barretta di cioccolato fondente

Zucchero a velo

La preparazione

Sbattere le uova con lo zucchero. Lentamente aggiungere farina adagio e poi il cacao. Per ultimo allungare con panna fresca.

Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati, aggiungere il cioccolato fondente a scaglie. Preparare i pirottini da forno in una teglia e dividere in parti uguali il composto al loro interno. Dunque cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti.

Servire ancora caldi decorando con zucchero a velo a volontà. E il dolce è pronto per essere mangiato dai golosi.