Design e stile, la sfida degli adesivi murali

Felicità e stile hanno qualcosa in comune: si nascondono nel dettaglio, quel guizzo che scatena un sorriso o una improvvisa sorpresa. Proprio come accade quando le cose di fanno col cuore, magari perché si riesce a trovare un regalo perfetto e semplice allo stesso tempo: qualcosa di unico e pensato ad hoc per un figlio, un amico o un parente.

La decorazione di un ambiente familiare o di lavoro è parte integrante di un pianeta colorato e allegro, che passa attraverso la personalizzazione delle pareti all’interno delle quali si svolge la propria vita. Come avviene con i prodotti realizzati da Tenstickers, un team di esperti negli adesivi murali di alta qualità, che si avvale di uno studio grafico in grado di creare senza soluzione di continuità disegni sempre sempre nuovi e accattivanti. Un’attività che è assolutamente in linea con una domanda di originalità costantemente in crescita, che sia per decorare la propria abitazione o magari anche un angolo dell’automobile di famiglia.

Sul portale è possibile infatti scegliere gli adesivi in base alla loro futura ubicazione, a seconda che si debbano posizionare nelle camerette dei bambini, sul box doccia oppure su camion, furgoni ma anche pavimenti e contorni delle porte.

Quelle stanze che raccontano attimi di vita

Sempre nel nome dell’originalità, Tenstickers è in grado anche di creare degli adesivi personalizzati con pochi e semplici passaggi online, cioè caricando un proprio file contenente una fotografia, una scritta o entrambe le cose attraverso l’ausilio di una maschera dove si indicano colori, ritaglio e misure in base a quelle che sono le necessità specifiche di ciascuno.

Perché può essere piacevole entrare in camera e ritrovarsi letteralmente ‘dentro’ quello scatto che ci ricorda le ultime vacanze estive fatte in coppia o con gli amici, ma può anche essere curioso camminare in cucina seguendo la ricetta preferita della famiglia scritta grande, anzi grandissima. Si tratta di stampe in un certo senso esperienziali, adesivi che riescono a creare una speciale atmosfera perché sono realizzate con colori di alta qualità e con un design studiato sempre nel dettaglio. Queste stampe possono essere applicate su una qualsiasi superficie liscia non porosa: massima facilità di rimozione, per evitare che si formino bolle o restino scie di colla.

Liberare l’immaginazione non è più un tabù

Il team di Tenstickers nasce dallo spirito imprenditoriale di esperti nel mondo della decorazione, etichettatura e vendita online con l’obiettivo di offrire prodotti originali e di qualità. Inoltre, questi professionisti dispongono anche delle ultime tecnologie per l’intaglio e la stampa dei vinili. Il momento clou dell’applicazione non è così complicato come può sembrare, soprattutto perché viene sapientemente svelato sempre sul portale attraverso una pagina dedicata ai tutorial con le diverse istruzioni e i vari passaggi.

Liberare la fantasia e l’immaginazione, insomma, non sono più attività tabù. Perché stare bene con se stessi è un diritto, che passa anche attraverso la personalizzazione dei propri ambienti vitali. Può sembrare un concetto semplice, ma la semplicità è anche un valore aggiunto della vita di tutti i giorni, troppo spesso stressante. Allo stesso modo in cui i ‘rumori bianchi’ (pioggia, vento, mare) hanno un intrinseco potere distensivo, così le stanze possono offrire importanti iniezioni di relax.