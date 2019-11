Greta Thunberg chiede aiuto sui social: è in cerca di un passaggio per l’Europa

In seguito allo spostamento da Santiago a Madrid della Cop25, Greta Thunberg ha chiesto aiuto sui social per poter raggiungere l’Europa via mare

Greta Thunberg è in cerca di un passaggio per attraversare l’Oceano e raggiungere l’Europa. E’ stata la stessa attivista svedese sedicenne a chiedere aiuto sui social, dopo che il summit dell’Onu sul clima programmato in Cile è stato spostato a Madrid dal 2 al 3 dicembre. Greta aveva infatti programmato di rimanere nel continente americano in vista del summit ma lo spostamento in Europa della Cop25, in seguito alle proteste in corso nel Paese e alla conseguente rinuncia del Cile, le hanno complicato i piani. Per questo la Thunberg, che nel mese di settembre ha partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si è affidata ai social postando una sua foto insieme ad un messaggio di richiesta di consigli o supporto per poter raggiungere la Spagna senza dover prendere alcun aereo.

Le parole di Greta Thunberg

“Dal momento che la Cop25 è stata ufficialmente spostata da Santiago a Madrid, avrò bisogno di aiuto – ha dichiarato Greta sulle sue pagine social – Viene fuori che ho viaggiato per mezzo mondo ma nella direzione sbagliata. Ora ho bisogno di trovare un modo di attraversare l’Atlantico a novembre. Se qualcuno può aiutarmi a trovare un mezzo di trasporto gli sarò molto grata“. La giovane attivista non ha dimenticato di rivolgere un pensiero alle proteste che in Cile proseguono quasi senza sosta dal 18 ottobre: “Mi dispiace così tanto che stavolta non potrò visitare Sudamerica e Centroamerica, non vedevo l’ora. Ma non si tratta certo di me, delle mie esperienze o di dove io voglia andare in viaggio, siamo in piena emergenza climatica ed ecologica. Mando il mio sostegno al popolo del Cile“. Greta, partita da Plymouth, in Inghilterra, ha raggiunto gli Stati Uniti dopo quindici giorni di traversata a bordo di una barca a vela a emissioni zero, viaggiando insieme al padre e al figlio della principessa Carolina di Monaco, Pierre Casiraghi, skipper dell’imbarcazione.