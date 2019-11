Oggetto misterioso sopra Il Cairo, il video fa il giro del web. Per molti è un UFO

Un oggetto misterioso è stato filmato mentre volteggiava sopra Il Cairo.

Il video mostra quello che sembra essere un oggetto cilindrico luminoso che si torce in cielo, spaventando coloro che osservano lo strano fenomeno. Non a caso, nel filmato si sentono diverse persone urlare per la paura. La breve clip è stata pubblicata su YouTube il 29 ottobre, con la didascalia: “Qualcosa di strano nel cielo”.

Il video è stato poi ripreso dal canale “complottista” Mavi 777, dove si sono riversati in molti per dire la loro sull’oggetto misterioso. “Non capisco perché se le persone vedono oggetti come questo, non si avvicinano e non lo controllano”, ha scritto un utente. Un altro ha postato: “Potrebbe trattarsi soltanto di un drone?”. Altri utenti sostengono invece che sia una prova dell’esistenza degli alieni, come riportato dal Daily Star Online.

Negli ultimi mesi molti avvistamenti negli Stati Uniti

Negli ultimi mesi si sono verificati diversi avvistamenti negli Stati Uniti. Lo scorso mese di giugno uno strano oggetto simile a un serpente è apparso sopra il deserto del Mojave in California. Da allora, simili “oggetti” sono stati visti sopra New York City, Michigan, Washington DC e Orlando, come riportato dal Daily Star Online, che in precedenza aveva anche pubblicato alcune affermazioni di testimoni che ritengono che gli oggetti potrebbero far parte di una “flotta segreta” sviluppata per la US Space Force.

Un professore ha detto alla testata britannica che l’oggetto avvistato in Florida potrebbe persino essere un “mezzo di trasporto aereo, terrestre e marittimo gestito dall’Aeronautica degli Stati Uniti”.