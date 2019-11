Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2019: i Pesci stanno per vivere qualcosa di nuovo

Venerdì 1 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa potrebbe essere una giornata un po’ sottotono che fa preludio al solito weekend di tensione. Non mi stancherò mai di ripetere che molti mi hanno confermato questa ipotesi: è dal mese di ottobre che l’Ariete nel weekend è sempre un po’ tormentato, afflitto, anche se si impegna a dare delle cose al meglio non è contento. Ora, io capisco la tua testardaggine, capisco il fatto che tu voglia riuscire là dove gli altri non riescono, ma se vedi che un progetto non va, che è fallimentare, forse sarebbe il caso di chiudere e andare avanti altrove. Ecco perché ho sempre parlato, già dagli inizi dell’anno, di un certo sensi di precarietà che alberga attorno a questo segno zodiacale;

Toro. Il Toro può tornare a essere molto sereno perché tra poche ore Venere non sarà più contraria. Infatti, ho sempre spiegato che le ultime due settimane di ottobre sono state pesanti ma soprattutto per i rapporti familiari, per le questioni economiche, per il lavoro. Questo weekend convince: sarai vincente in ogni aspetto e c’è da dire che anche dal punto di vista psico-fisico riparti alla grande

Gemelli. I Gemelli in questo venerdì son più forti, Venere però dice in amore attenzione alle polemiche o attenzione anche alle lontananze che possono capitare quando uno è troppo preso dal lavoro. E se c’è una relazione trasgressiva, adesso bisogna capire se vale davvero la pena portarla avanti. Tutto il 2019, almeno fino a oggi, per i Gemelli è stato di revisione. Dispute vinte, questioni legali in ritardo, ma da dicembre sorprese;

Cancro. Sei alla ricerca della serenità che qualcuno non ti vuole regalare perché, devo dirlo, hai una tempra eccezionale. Dei tre segni di acqua, forse, il Cancro è quello che appare meno forte e invece è il più forte. tuttavia ultimamente, anche se hai tanta energia, tra conflitti, tensioni, problemi, non è stato facile salvare il salvabile e anche nell’ambito del lavoro devi ripartire con nuovi progetti. Magari inimicandoti qualcuno, se hai un atteggiamento troppo ostile.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone sta cercando di ritrovare una sorta di via di uscita da alcune problematiche ante male nel passato. Giove è in aspetto buono, dunque novembre comunque è un mese ottimo per definire la tua situazione nel lavoro, per capire cosa vuoi fare da grande e se già grane sei- per capire come spendere al meglio la tua energia. Dal punto di vista professionale, entro fine mese devi fare una scelta. O dentro o fuori. E poi attenzione: l’amore dopo un ottobre troppo calmo, può diventare addirittura troppo agitato;

Vergine. Non è messa in discussione la tua capacità di fare, la tua capacità di sbrogliare matasse, ma in amore c’è un po’ di lontananza, di freddezza. O per questioni di lavoro o per questioni personali, i Vergine in questi giorni sono un po’ meno tonici, mettiamola così. Chi ha discusso agli inizi di questa settimana, adesso deve cercare di fare buon viso a cattivo gioco. Più che altro sei un po’ arrabbiato nell’ambito del lavoro perché ti senti un po’ sfruttato e questo non va bene;

Bilancia. Per la Bilancia si apre una stagione di rinnovamento e bisogna anche trovare un buon equilibrio personale psicologico. Da domenica andrà molto meglio. Novembre potrebbe essere il mese degli amori ritrovati, delle relazioni importanti. Ultimamente di situazioni strane ce ne sono state tante. Fai particolare attenzione alle questioni di carattere finanziario: se ci sono tasse, bollettini in sospeso, insomma qualcosa è da chiarire. In amore comandi tu. I nati Bilancia agli inizi della loro “carriera” sentimentale sono molto accondiscendenti, poi però- quando beccano fregature- diventano molto tosti. Infatti, io dico sempre che questo è un segno dolcissimo ma che può diventare algido, freddo, se una storia non va o se vuole imporre le proprie recriminazioni;

Scorpione. Lo Scorpione ha superato la crisi di agosto. Molti stanno meglio, altri in questi giorni potrebbero aver avuto delle belle opportunità. Ora c’è anche da seguire l’istinto, che per il segno dello Scorpione è sempre un punto di riferimento stabile. Chi è in crisi ora non se la deve prendere con questo periodo ma con quello che è successo da due anni a questa parte, quindi è chiaro che non tutto si risolve in quattro e quattr’otto però si può iniziare a prendere qualche misura di precauzione se certe situazioni non sono andate bene.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario che ha problemi d’amore potrebbe sfruttare questo buon momento. I Sagittario che hanno già un amore sono progettuali. Magari adesso, per le coppie forti, c’è anche un progetto di lavoro da condividere, un’iniziativa da portare avanti. Il Sagittario senza un’iniziativa, senza una meta, sta male. Chi vuole legalizzare un’unione può farlo. Questo è un momento bello e fra l’altro, mentre per altri segni io devo parlare, parlare, parlare, per convincere in casi eccezionali a muoversi e ad agire, con il Sagittario non serve perché il Sagittario (a meno che non abbia un ascendente pesante, insomma sia un po’ chiuso in se stesso) in genere è un po’ spericolato. Semmai va redarguito. Se c’è una storia che ti piace vai avanti, ma attenzione a non dare più spazio a più storie;

Capricorno. Giornata speciale con la Luna nel segno. In questo weekend potrai valutare come portare in positivo un approccio d’amore. certo che i sentimenti aiutano. I Capricorno che pensano solo alla carriera e all’ambizione, o che magari affogano i dispiaceri d’amore cercando di crescere nell’attività, sì, lì per lì sono contenti però poi potrebbero essere agitati. È convinzione di molti Capricorno che sia meglio stare soli piuttosto che essere male accompagnati, il che non è sbagliato: c’è anche un proverbio che recita così. Ma l’amore è importante. Lo dico anche a chi ha vissuto una crisi. Più ci avviciniamo a dicembre e meglio è;

Acquario. L’Acquario, in questi giorni, è pieno di pensieri. Non si discute la riuscita, si discute per la situazione tecnica, pratica, economica. Anche chi ha avuto dei soldi adesso deve tappare delle falle aperte nel passato. In amore si può riuscire a vivere qualcosa di bello. Nel mese di novembre Venere protegge, mentre è stata accigliata per tutto il mese di ottobre. Certo è che stai facendo delle cose che non ti piace fare e che questo weekend potrebbe essere di aiuto alle coppie che vogliono riconciliarsi. Bisogna ritrovare una strada più sicura da seguire. Spostamenti da fare con cautela ma solo perché c’è tanta stanchezza addosso e quindi la distrazione va evitata;

Pesci. I Pesci stanno diventando molto intransigenti, in famiglia e nel lavoro, e sta per manifestare quella fase di crescita positiva di cui ho parlato molte volte, di cui molti nati sotto questo segno zodiacale saranno protagonisti nei prossimi giorni. Dipende certo dall’età, dalle circostanze, dal proprio passato, però è difficile non vivere qualcosa di nuovo. Il cuore è distratto? Sì, lo è, e qui devo parlare soprattutto a coloro che hanno un rapporto con Gemelli, Vergine, segno che come ho appena detto possono avere delle distrazioni d’amore o sentirsi lontani anche se convivono con il partner. Attenzione a non vivere male questo senso di solitudine, come se nessuno ti capisse, come se la persona amata non fosse in grado di recuperare i tuoi pensieri più profondi. A volte è così, ma ricordalo: diventi enigmatico anche per te stesso.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento