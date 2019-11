Scimmia infuriata attacca i terrorizzati turisti in una spiaggia paradisiaca

Una scimmia furente semina il panico in una spiaggia della Thailandia attaccando a turno i vari turisti presenti e rubando loro viveri e birra.

La bellissima spiaggia di Koh Phi Phi, in Thailandia, è rinomata per il mare cristallino, la sabbia fine e bianchissima, ma anche per la presenza, nell’adiacente foresta di animali selvatici. Tra queste ad attirare l’attenzione dei turisti sono soprattutto le scimmie (si tratta di gruppi di macachi), per via della loro spigliata intelligenza e di un aspetto grazioso. I macachi thailandesi, infatti, sono di piccole dimensioni e suscitano tenerezza negli amanti degli animali.

Nonostante l’aspetto pacioso e giocoso di questi primati, però, non bisogna farsi trarre in inganno. Il macaco, specie i maschi, è molto territoriale ed aggressivo con chiunque ritiene un pericolo per il suo branco. Quando sono affamati, inoltre, tendono ad assalire i visitatori anche se non invadono il loro spazio. La loro aggressività aumenta ulteriormente nel periodo di accoppiamento (tra novembre e marzo solitamente). Per questi motivi le guide turistiche e le autorità locali consigliano a chiunque si voglia recare nella spiaggia di non portare cibo e di non sfidarli (il maschio alfa si sente invitato al confronto se guardato fisso negli occhi).

Scimmia infuriata semina il panico tra i turisti

Qualche giorno fa alcuni turisti hanno potuto provare direttamente la ben nota aggressività di questi primati. Un esemplare maschio ha infatti invaso la spiaggia in cui stavano soggiornando i turisti per un po’ di relax ed ha cominciato ad attaccarli. Il primo bersaglio è stata una ragazza che la scimmia (fortunatamente alta appena 60 cm) ha cominciato ad inseguire per il litorale, quindi è toccato ad un ragazzo al quale la furente scimmia ha cercato di strappare via un’infradito facendolo cadere. Quindi è toccato ad una ragazzina a cui il macaco ha cercato di afferrare una gamba ed infine ad una signora a cui ha violentemente strappato del cibo.