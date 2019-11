Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, venerdì 1 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 1 novembre 2019.

Rai 1

21:20 Tale e Quale Show

00:30 Tv7

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 Criminal Minds

Rai 3

21:20 Sei mai stata sulla luna (film)

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Pasolini (film)

Canale 5

21:20 L’Isola di Pietro 3

23:30 Il principe del deserto (film)

Italia 1

21:20 It (film)

00:30 La madre (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi