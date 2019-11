Bologna-Inter, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Undicesima giornata di Serie A, Bologna-Inter è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Bologna-Inter, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 al Dall’Ara. Il Bologna nel turno infrasettimanale è stato sconfitto per 3-2 sul campo del Cagliari, mentre l’Inter ha conquistato i tre punti a Brescia.

Nel Bologna ritorna a disposizione il cileno Medel a centrocampo, mentre è ancora out Tomiyasu. In avanti Palacio favorito su Santander: alle spalle della punta agiranno Sansone, Soriano e Orsolini. In casa Inter, ballottaggio Bastoni-Godin in difesa e Biraghi-Asamoah a sinistra. In avanti confermati Lukaku e Lautaro Martinez; a centrocampo Barella, Brozovic e Gagliardini.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

Undicesima giornata di Serie A, il Bologna ospita al Dall’Ara l’Inter di Conte: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Bologna-Inter è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra queste due squadre a Bologna sono 72: bilancio in perfetta parità con 29 vittorie a testa e 14 pareggi. Lo scorso anno l’Inter si impose con un netto 0-3 grazie alle reti di Nainggolan, Candreva e Perisic.