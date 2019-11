Le esplode un fuoco d’artificio in faccia, bimba di 4 anni sfregiata a vita

La madre di una bimba di 4 anni, sfregiata sul volto in seguito all’esplosione di un fuoco pirotecnico di bassa qualità, ha lanciato un appello perchè vengano ritirati dagli scaffali

A soli 4 anni è rimasta sfregiata a vita e dovrà convivere con quelle cicatrici per il resto dei suoi giorni una bimba, colpita da due fuochi d’artificio che la madre ha acquistato pagandoli poco più di 2 euro. La donna, Stephanie Roe di 33 anni, aveva comprato il razzo in un’edicola per fare un piccolo spettacolo pirotecnico a casa ma improvvisamente il fuoco, anzichè volare verso l’alto, è esploso sulla faccia della piccola Maisie rimasta sfregiata su parte del viso e del collo. La bimba ha riportato ustioni gravissime e nonostante l’impegno dei medici, sarà segnata dalle conseguenze di questo incidente per tutta la sua vita. La madre ha deciso di mostrare al mondo le tragiche conseguenze dell’accaduto lanciando un appello affinchè altri genitori non commettano il suo stesso errore ed impegnandosi in prima persone perchè i supermercati della zona vietino sugli scaffali, i fuochi d’artificio di bassa qualità. “Possono essere facilmente pericolosi e non credo che dovrebbero essere così facilmente fruibili dalle persone – ha dichiarato la donna – vorrei esortare tutti a recarsi a spettacoli pirotecnici organizzati e a non farli nel giardino della propria casa”.

Le bimba dovrà convivere con le cicatrici per tutta la vita

La madre si è detta contenta che una nota catena di supermercati abbia deciso di rimuoverli dalla vendita; la piccola Maisie è stata trasferita all’ospedale di Bristol dove i medici hanno curato le sue grave ustioni ma alcune ferite sono enormemente visibili e richiederanno innesti di pelle per migliorarne l’aspetto estetico. “Come madre che ha dovuto guardare la sua bimba superare così tanto dolore ed il cui corpo è sfregiato per tutta la vita, posso solo dire che il gioco non vale la candela”. La madre ha aggiunto che la ripresa di Maisie è stata incredibile e che la piccola continua a migliorare giorno dopo giorno.