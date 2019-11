Ex calciatore si getta dal ponte del cimitero nel giorno della commemorazione dei defunti

Tutti in città sono sgomenti per la morte di un ex calciatore di 39 anni: secondo le ricostruzioni si sarebbe lasciato cadere dal ponte del cimitero

Si è lasciato cadere dal ponte del cimitero cittadino, piombando a terra e perdendo la vita. Si è suicidato Mauro Arigoni, 39enne di Macerata noto in città per il suo passato da calciatore ma anche per aver lavorato come vice allenatore, nel 2018, dell’Atletico Macerata in seconda categoria. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi e sono stati proprio alcuni passanti che si trovavano nel cimitero per la festività del 2 novembre a lanciare per primi l’allarme. Avevano infatti notato un uomo sul ponte e dopo averlo visto camminare sui binari hanno allertato i soccorsi: pochi istanti dopo però Mauro si è gettato da quel ponte, perdendo la vita.

L’ex calciatore era stato anche vice allenatore

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia municipale, sono intervenute un’ambulanza ed un’eliambulanza ma i soccorritori si sono ben presto resi conto che il 39enne era già morto a seguito della gravissime ferite riportate nella caduta. Restano da chiarire le cause del folle gesto e cosa abbia spinto al suicidio l’ex calciatore. Sono state infatti escluse altre ipotesi e gli agenti stanno indagando per capire cosa l’uomo abbia fatto nei giorni precedenti che possa averlo spinto a compiere il drammatico gesto volontario. I funerali si terranno lunedì 4 novembre.