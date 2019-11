Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 novembre 2019: l’Ariete può prendere una grande cotta in amore

Sabato 2 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete avrebbe davvero bisogno di un piccolo aiutino perché di recente, tra complicazioni, tensioni e insoddisfazioni, ci sono stati tanti problemi. Anche sul lavoro. Io penso che la maggioranza abbia avuto delle risoluzioni pratiche, professionali, che si sono poi riversate in amore, però ecco è proprio in amore che ci può essere una riconciliazione o magari, adesso, prenderti una grande cotta. Ricordiamo sempre che le cotte e gli innamoramenti dell’Ariete non sono mai tranquilli. Quindi, se tu mi chiedi “Perché io sono sempre agitato in amore?” io ti rispondo perché è nella tua natura cercare sempre qualcosa in più e qualcosa di difficile;

Toro. Se devi affrontare una questione importante in casa, d’amore, novembre è un mese che porta soluzioni. Tempo fa l’ho detto e lo ribadisco adesso: proprio le questioni di casa sono importanti. Da un riammodernamento, da un acquisto che può riguardar mobili, o anche un trasferimento , un trasloco per qualcuno, la maggioranza dei nati Toro sta pensando di riservare spazio alla tranquillità. In casi eccezionali , addirittura, si potrebbe pensare di avvicinarsi un po’ di più al posto di lavoro, ottimizzare la propria vita. chi ha fatto troppo vuole riposare. Tuttavia, per i Toro autonomi, che hanno un lavoro in proprio, questo è un momento di grandi progetti e novità. Anzi, mi piace questo cielo perché proprio ora puoi iniziare un percorso un po’ accidentato all’inizio ma fruttuoso nel 2020;

Gemelli. I Gemelli non posso escludere che in questo momento abbiano qualche dubbio d’amore. E tutto il mese di novembre potrebbe essere un po’ altalenante, soprattutto se già ci sono state delle difficoltà. Per fortuna in questo weekend abbiamo stelle migliori rispetto a quello di metà settimana: nuove proposte, impegni, e poi, lo ripeto, soluzioni burocratiche, legali per chi ha avuto un problema, un dissidio. Altri, invece, hanno magari fatto un piccolo investimento. Chi vuole trasferirsi, cambiare casa o comunque iniziare una nuova vita, potrà farlo ma dopo dicembre (da gennaio, direi) o per una ristrutturazione o per tempi tecnici da rispettare;

Cancro. Stai cercando innovazioni. Saturno opposto. Mi dici “Che strazio!”: eh, lo so, ma l’anno prossimo inizia a essere meno importante. Qui non si mettono in discussione le tue energie, i tuoi orizzonti, per che fatica! Cerca di rilassarti. Molte tensioni non dipendono da te ma da chi ti circonda. Chi non è sposato o convivente cerca un’amicizia amorosa e può riuscire a vivere qualcosa di bello.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve sfruttare il transito di Giove e Venere, favorevoli per tutto il mese, che indicano amore. amore in recupero. Magari anche persone che si rivolgono a te in maniera molto affettuosa, che vogliono esserti più vicine. La giornata di domenica sarà pensante ma qualcuno potrebbe mettere certe cose in discussione già da questo sabato. Forse c’è qualcosa di emozionante in arrivo, forse c’è qualcosa di importante. Una scelta di lavoro da fare entro fine mese. Se certe condizioni non ti soddisfano più proprio tu, appunto, potresti chiedere di cambiare;

Vergine. La Vergine sta attraversando una fase di crescita e di trasformazione, ma è così importante eccellere nel lavoro, fare progetti anche in vista del prossimo anno, magari anche semplicemente sistemare una condizione che ora è precaria che tutto il resto passa in secondo piano, e se tutto il resto è l’amore sono guai. La donna della Vergine, di solito è più conservatrice nei sentimenti, quindi riesce anche a barcamenarsi meglio tra impegni e sentimenti, ma l’uomo no. L’uomo, a volte, appare algido, freddo, distaccato quando ha un problema personale o di lavoro, e quindi attenzione. Io un monito forse lo darei alle donne che stanno con un uomo della Vergine o comunque a chiunque abbia una relazione sentimentale con un Vergine: in questi giorni li vedrete molto distratti, assorti in altri pensieri;

Bilancia. La Bilancia cerca sempre di mantenere in equilibrio le cose, ma lo sapete- perché l’ho spiegato più volte di recente- dopo i 40 anni o comunque dopo una fase della vita pensante inizia a dire tutto quello che pensa. E allora, nonostante l’apparente dolcezza che comunque c’è, adesso la Bilancia non vuole più sottoporsi al giudizio degli altri e tutto sommato non gli importa più di mostrarsi come gli altri desiderano. Questa è una condizione che può portare qualche momento di tensione, soprattutto se il cambiamento è recente o magari è partito l’anno corso. Questo Saturno dissonante vi sta rimettendo in gioco;

Scorpione. Lo Scorpione vuole finalmente capire quanto sia importante un amore e se questa intuizione non c’è stata alla fine di ottobre potrebbe arrivare adesso. Sappiamo infatti che novembre è un mese importante. Le storie nate nel mese di ottobre proseguono bene. Ora devi cercare di non essere inquieto. Lo Scorpione spesso è vittima dei suoi stessi pensieri perché quando una cosa non va bene ci pensi, ci ripensi, fino quasi a far diventare un problema insormontabile. Attento a non darti addosso. Anche se sembri apparentemente molto aggressivo, a livello verbale, nei confronti degli altri, in realtà questa è solo una difesa perché spesso sei tu che attacchi te stesso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario può trovarsi improvvisamente innamorato e questa è una bella condizione, a meno che non ci sia già un amore pregresso, ovvero ci siano già delle storie che andavano forse amministrate meglio. In altre parole, chi ha più grilli per la testa o più emozioni da svolgere, forse non è così contento. Hai voglia di avere attorno persone chiare e positive: questo è un grande cielo per le persone che sono alla ricerca di una amore. Chi è solo dovrebbe liberare il proprio animo. Chi vuole partire parta. Emozioni forti anche nel weekend;

Capricorno. Il Capricorno deve recuperare tanto tempo perduto. Questo è un segno che quando vuole fare una scelta importante si ferma e riflette. Non un’ora, non 24 ore: magari ci mette anche un mese. Alcuni progetti sono già partiti ad agosto e anche se sono fiacchi al momento recupereranno tantissimo, in particolare nella primavera del 2020, Tra l’altro in questi giorni è uscito il mio libro del 2020. Quello che voglio ricordare al Capricorno, è di seguirlo questo 2020, perché lo porterà lontano;

Acquario. L’Acquario ha un weekend importante. Il mese di ottobre è stato un po’ sottoposto a stress. Sentono un’esigenza di rinnovamento tutti gli Acquario che da marzo fanno lo stesso lavoro, si trovano nelle stesse condizioni, perché per l’Acquario non c’è nulla da fare: se non vuole abbruttirsi e demoralizzarsi ogni tanto deve cambiare. Se non proprio tipo dei lavoro, perché non è che si possano fare tante cose nella vita, quantomeno modalità. Si può anche cambiare punto di riferimento, si può pensare a un trasloco, a un cambiamento che riguarda la vita. l’amore può tornare protagonista dopo settimane no;

Pesci. È proprio l’amore che in questi giorni rivela un po’ di fragilità. Forse non per colpa tua ma per colpa di chi ti sta attorno, e se poi ripeschi nel passato inevitabilmente qualche dubbio sorge spontaneo. Quindi adesso bisogna stare un po’ attenti. Non fermarti perché ogni porta può essere valida, devi aprirla: ogni novità può essere importante. Qualcuno ha da poco iniziato una sfida che sarà vinta nel 2020. Ritorno in scena. Doppia fortuna per chi ha ascendente Scorpione, Pesci e Cancro.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento