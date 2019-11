Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, sabato 2 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 2 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 2 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, “Ulisse-Il piacere della scoperta”, puntata dedicata al “Moon Day”. A seguire, una nuova puntata di “Io e Te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento “Le ragazze”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il piccolo lord”: patriarca di una famiglia di lord inglese, accetta suo malgrado di avere come erede il nipote che suo figlio morto ha avuto con una americana. All’inizio non vorrà in casa sua la madre del bambino, ma col tempo l’affetto del ragazzino aprirà il suo cuore. Subito dopo, il film “Testimone involontario”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Vampiretto”: Rudolph è un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia, quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri. Per non bruciare con la luce del giorno, si rifugia in un hotel, dove fa amicizia con un suo coetaneo, l’umano Tom che adora i vampiri e diventa subito suo amico. Tom aiuterà Rudolph a salvare la sua famiglia e a fermare il temibile cacciatore di vampiri. A seguire, il film “It”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Little Murders”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo la Formula 1 con le qualifiche del GP Stati Uniti.

Stasera in Tv, la programmazione di sabato 2 novembre 2019

Rai 1

21:20 Ulisse-Il piacere della scoperta

00:00 Io e Te-Di notte

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 F.B.I

Rai 3

21:20 Le ragazze

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Il piccolo Lord (film)

23:30 Testimone involonario (film)

Canale 5

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Vampiretto (film)

23:30 It (film)

La 7

21:20 Little Murders

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi