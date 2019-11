Ultimo messaggio da Medjugorje di oggi 2 Novembre 2019: “Pregate e glorificate il Padre Celeste”

E’ il 2 novembre 2019. Anche questt’oggi – a Medjugorje – la Madonna è apparsa nella cittadina bosniaca alla veggente Mirjana come accade dal 1981 ogni 2 (e 25) del mese.

La prima volta accadde nel lontano 23 giugno del 1981: allora, per la prima volta, due testimoni, Ivanka e Mirjana, riferirono di aver assistito su di una collina di Medjugorje a un fenomeno incredibile, raccontando dell’apparizione di una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino. Da quel giorno decine di migliaia di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella stessa collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate, guarite nel fisico ma soprattutto nello spirito.



Da quel giorno, ogni 2 e 25 del mese i veggenti riferiranno un messaggio comunicato dalla madre di Gesù.

Ultimo messaggio della Regina della Pace a Medjugorie del 2 novembre 2019

“Cari figli, il mio amatissimo Figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste, Gli ha sempre detto tutto e confidato nella Sua volontà. Così dovreste fare anche voi, figli cari, perché il Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli. Un cuore dentro un cuore, l’amore, luce della vita. Il Padre Celeste si è donato per mezzo di un volto umano e questo volto umano è quello di mio Figlio. Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste portare sempre nei vostri cuori e nel vostro pensiero il volto di mio Figlio. Voi dovreste sempre pensare al Suo amore e al Suo sacrificio. Dovreste pregare per poter sempre sentire la Sua presenza perché, apostoli del mio amore, questo è l’unico modo per aiutare tutti coloro che non hanno conosciuto mio Figlio, coloro che non hanno conosciuto il Suo amore. Figli miei, leggete il libro del Vangelo, c’è sempre qualcosa di nuovo. Questo è ciò che vi lega a mio Figlio che è nato per portare la parola della vita a tutti i miei figli e per sacrificarsi per tutti. Apostoli del mio amore, portati dall’amore verso mio Figlio, voi portate l’amore e la pace a tutti i vostri fratelli. Non giudicate nessuno. Amate tutti per mezzo dell’amore verso mio Figlio. In questo modo voi vi occuperete della vostra anima, la cosa più preziosa che vi appartiene. Vi ringrazio”.