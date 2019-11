Vince alla lotteria due volte in un anno: è record assoluto

Un uomo è riuscito a sbancare alla lotteria per ben due volte nel corso di un anno. E’ stato soprannominato Mister Fortuna

Lo ricorderà sicuramente come l’anno più incredibilmente fortunato della sua vita e chi ha la fortuna di conoscerlo, ma anche i media, lo ha già ribattezzato Mister Fortuna. Si tratta di un uomo che nel corso di un anno, comprando un biglietto in una stazione di rifornimento di benzina, è riuscito a vincere due volte la stessa lotteria. La storia arriva dagli Stati Uniti ed in particolare dallo stato del Massachusetts: l’acquisto del secondo ticket vincente è stato fatto ad una cinquantina di chilometri dalla città di Boston. Un vero record assoluto quello di Rolf Rhodes, entrato di fatto nel guinness dei primati per aver vinto la lotteria del Massachusetts ben due volte conquistando complessivamente un premio di un milione e 650 mila dollari.

Doppia vittoria, a maggio maxi premio da 650mila dollari

Nel maggio scorso aveva intascato la bellezza di 650mila dollari che aveva deciso di ritirare tutti insieme rinunciando alla possibilità di ricevere una somma ancora più alta ma spalmata nel corso di vent’anni. Questa volta invece è stato ancora più fortunato dal momento che le possibilità di essere estratto era di 1 su 1,6 milioni e così Rhodes si è portato a casa un altro milione di dollari e l’ingresso nell’ambito libro dei record.