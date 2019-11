Autobus FlixBus si ribalta in autostrada: almeno 33 feriti, 4 gravi

Grave incidente stradale sulla tratta Parigi-Londra per un FlixBus con a bordo passeggeri di diverse nazionalità: 33 i feriti

Gravissimo incidente stradale con decine di feriti, passeggeri di un autobus della compagnia Flixus ribaltatosi dopo essere uscito di strada. E’ accaduto in Francia intorno a mezzogiorno del 3 novembre quando l’autista del bus partito da Parigi e diretto a Londra ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti molti mezzi dei soccorsi oltre alle forze dell’ordine e ci è voluto diverso tempo per prelevare tutti i feriti, circa 33 secondo il bilancio diffuso dalle autorità, e trasportarli in ospedale.

Le prime ipotesi sull’incidente del FlixBus

Almeno 4 di loro verserebbero in gravi condizioni; resta da capire quali siano le cause dell’incidente, al momento ignote: secondo una prima ipotesi però si ritiene che la ragione dell’incidente possa essere riconducibile alla strada bagnata in curva. I passeggeri a bordo dell’autobus FlixBus sono di nazionalità diverse, dal Regno Unito alla Russia, dai Paesi Bassi agli Stati Uniti. L’azienda ha comunicato in una nota il numero di emergenza, senza spese e disponibile in diverse lingue, per i passeggeri e le loro famiglie: 0080030013730.