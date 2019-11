Cancro al seno, le donne devono fare prevenzione: ecco la campagna che vi strapperà un sorriso

Per ricordare alle donne che è imprescindibile fare prevenzione per combattere i tumori al seno, Chris e Withney Zelig hanno dato vita a un simpatico esperimento sociale sulla bellezza del seno femminile

Una bella ragazza formosa che cammina a spasso per la città e i volti di molte persone (in maggioranza uomini, ma anche qualche donna) che si voltano per ammirare, per qualche istante, la sua scollatura procace. Può sembrare un semplice esperimento sociale su un qualcosa che da sempre risulta assodato, e cioè l’ attrazione visiva esercitata da un seno prosperoso e rotondo rispetto a uno di dimensioni più modeste. Ma non è così e il video, pubblicato dal Metro.co.uk, ha un significato ben più profondo e importante: perché rinunciare alla propria femminilità e alla propria salute, quando la prevenzione contro il tumore al seno può evitare alle donne di rimanere mutilate o, peggio ancora, di perdere la loro vita?

Prevenzione per il cancro al seno, una campagna invita le donne a prendersi cura di loro stesse

Ogni donna può camminare per strada sfoggiando la sua bellezza e la sua femminilità, e la prevenzione medica fornisce un aiuto non indifferenze. Per sensibilizzare le donne a fare controlli sempre maggiori al fine ottenere una diagnosi precoce del tumore al seno (ma la diagnosi precoce è importante per tutti i tipi di tumore: è essenziale scoprire il male nelle prime fasi della sua formazione per avere più possibilità di batterlo), il tabloid Metro.co.uk ha pubblicato un simpatico video appositamente realizzato per mandare questo messaggio.

Prevenzione per il cancro al seno, il video pubblicato da Metro.co.Uk

Un video semplice e diretto. Una strada, molta gente che affolla i marciapiedi e una ragazza giovane, bella e formosa che cammina portando all’altezza del petto una minuscola telecamera utile per registrare le reazioni dei passanti. In molti si voltano, anche impercettibilmente, verso di lei, per ammirarle la scollatura. Un messaggio all’apparenza un po’ frivolo, che sembra puntare tutto sulla fisicità della persona, e che invece invita a riflettere su un tema importante. Tutte le donne possono essere belle e sane come la protagonista del video, e- perché no- sentirsi anche ammirate (una cosa che, nelle giuste dosi, è sempre utile per l’accrescimento della propria autostima): l’importante è fare prevenzione e mantenere la propria salute intatta.

Un inno alla bellezza del seno in tutto il suo splendore e in tutta la sua salute, perché un seno sano- qualunque sia la sua taglia- è anche un seno bello. Il video, che vi riproponiamo, mostra anche l’espressione simpatica di un cane, come se pure l’animale si fosse reso conto dell’avvenenza della giovane donna.

