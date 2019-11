La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 04/11/2019 al 10/11/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Gemelli, Leone, Vergine e Bilancia

Gemelli. La settimana vedrà, dal punto di vista sentimentale, qualche agitazione verso metà settimana. Non fare troppo, specialmente se frequenti una persona Vergine o Pesci. Chi ha vissuto una crisi adesso può risolvere tutto per mezzo di calma e chiarezza. Il fine settimana sarà migliore. Recupero sorprendente dal punto di vista lavorativo, e sarà ancora meglio quando Giove- a dicembre- smetterà di essere opposto. Questa settimana, però, attenzione al portafogli (soprattutto mercoledì). Giorno 6 novembre disagi: cerca di evitarli in tempo;

Leone. Dal punto di vista professionale dovrai capire, e dovrai farlo entro novembre se è il caso di andare avanti con una situazione lavorativa o se è meglio chiuderla. Si tratta di cambiamenti che sono imposti dall’esterno o che hai voluto proprio tu. Tentennamenti anche in amore. si fanno ancora sentire gli strascichi negativi di ottobre, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Cerca di dimenticare le brutte emozioni vissute nel passato. Non escludo comunque che ci siano emozioni nuove, batticuori particolari per una persona o che tu possa vivere storie parallele. Per la fortuna, meglio la seconda parte della settimana. Giornata no lunedì;

Vergine. Dal punto di vista sentimentale, le relazioni serie vanno protette, in particola modo dalle tensioni che potresti avvertire a metà settimana. Rischi di essere più critico e più esigente del tuo solito, quindi potresti rimandare ogni discussione al fine settimana, che sarà favorevole grazie alla Luna in buono aspetto. Occhio ai nuovi amori: potrebbero rivelare sorprese (in negativo). Sul lavoro la tua pazienza sarà presto premiata. Chi ha seminato nel passato sta per raccogliere, grazie a un incontro fatto nei mesi passati e che ora darà nuove opportunità da non perdere. Attenzione giorno 6;

Bilancia. Troppe responsabilità dal punto di vista professionale e molta fatica perché hai l’impressione che chi ti sta intorno non ti aiuti come dovrebbe. Cerca di svolgere tutti i tuoi compiti imponendoti la calma. Ci sono problemi per le coppie di vecchia data. Forse il partner crea questioni? Oppure sei tu a essere meno coinvolto nel rapporto. Evita problemi e discussioni sabato e domenica. Nessun cambiamento sostanziale, ma c’è chi potrebbe vivere un rapporto a tempo determinato. La fortuna consiglia di evitare mosse azzardate venerdì e sabato. Non sarai molto diplomatico.

Quattro stelle per Toro, Cancro e Capricorno

Toro. Novembre cambia le carte in tavola e le cose migliorano in amore. Venere non è più in opposizione e torna la voglia di amare o di fare pace, se c’è stata maretta. L’importante è cambiare se la situazione lo richiede e questo non va dimenticato. Chi ha vissuto una crisi o una separazione si libererà da un peso. Dal punto di vista professionale, stai vivendo già da tempo un recupero e con la fine dell’anno potrebbe arrivare un grande successo personale. Le decisioni per la casa sono orientate positivamente dalle stelle. Verso venerdì incontri che possono diventare importanti;

Cancro. Dal punto di vista lavorativo, per il Cancro permangono le difficoltà riscontrate negli ultimi due anni, quindi si lavorerà ma sarà una fatica. Ricorda che potrai contare sulle tue sole forze. Per quanto riguarda l’amore, le giornate più positive della settimana saranno mercoledì e giovedì. Chi ha vissuto una crisi adesso può recuperare. Chi ha iniziato una nuova storia d’amore si sente invece insoddisfatto perché non pensa di ricevere quanto dà. Conflittuali le giornate del fine settimana: non tirare in ballo vecchi malumori. Giovedì giornata interessante: aspettati qualcosa di particolare;

Capricorno. Sei pronto, finalmente, per concretizzare una fase di cambiamento iniziata già in estate. In amore, soltanto le coppie più forti resisteranno a questo cambio di rotta. Per te riflettere tra te e te è importante, ma attenzione a non farlo troppo chiudendo le porte agli altri: chi ti sta attorno potrebbe non capire i tuoi silenzi. Sul lavoro le stelle favoriscono soprattutto chi ha un’attività professionale in proprio. Nuove opportunità ma anche troppo lavoro da fare: occhio alla stress, che è in agguato. Qualcosa di buono e di nuovo in arrivo verso metà settimana.

Cinque stelle per Ariete, Scorpione, Sagittario, Acquario e Pesci

Ariete. Qualcosa si muove, finalmente, per chi nei mesi scorsi ha cercato di trovare una strategia lavorativa più appropriata. Il consiglio: punta a un buon risultato piuttosto che sull’efficacia immediata di quello che fai. Chi lavora tramite contatti avrà dei buoni introiti. Oroscopo eccezionale, il tuo, per l’amore, anche grazie a Venere che ti fa l’occhiolino. Chi è solo potrebbe trasformare l’amicizia con una persona in qualcosa di più. Non fare come al tuo solito, e cioè non fissarti con persone che non valgono il tuo tempo. Buona settimana, soprattutto venerdì e sabato.

Scorpione. Finalmente si recupera nei sentimenti. Sole e Mercurio, in transito nel tuo segno, ti donano forza. Dai spazio alle nuove occasioni e allontana le persone negative della tua via. Tra mercoledì e venerdì si potranno prendere delle decisioni campaci di cambiare la vita di coppie che stanno insieme da tempo. Ci saranno coppie che vorranno rinnovare il loro legame. Fine dell’anno dalla tua parte anche lavorativamente importante. Settimana buona e da mercoledì ci potranno essere novità. Favoriti i lavoratori in proprio. Settimana buona, con le giornate di lunedì e martedì un po’ sottotono;

Sagittario. In ambito professionale stai crescendo e finalmente le acque tornano a muoversi. Ci saranno spese impreviste? Non temere, perché con dei guadagni in più riuscirai a farvi fronte. Hai voglia di innamorarti e Venere in transito nel tuo segno lo dimostra. Non isolarti perché se sei solo potrai trovare l’amore: buono da questo punto di vista, soprattutto l’inizio della settimana. Momento buono anche per chi deve fare chiarezza su quello che prova. Potresti provare attrazione anche per persone diverse. Piccoli contrasti da superare verso giovedì;

Acquario. Venere favorevole ti regala emozioni profonde. Sta a te decidere cosa fare, se continuare una storia, recuperandola, o se iniziare un percorso nuovo. Ma forse il momento non è propizio perché non sei convinto e hai paura di sbagliare, nonostante le circostanze positive. Devi cercare di risparmiare denaro. Un accordo potrebbe fare aumentare il tuo prestigio. Le stelle ri invitano a fare e a chiedere. Fortuna in crescita: elettricità a inizio settimana, con un miglioramento nelle giornate successive;

Pesci. Per i lavoratori indipendenti, che stanno cercando un cambio di rotta la settimana che sta per entrare potrebbe riservare delle buone prospettive. Proposte in arrivo? Le stelle pensano che possa farle proprio tu, queste proposte. Ottima la giornata del 6, e infatti ci saranno buone intuizioni, per te, mercoledì e giovedì (grazie alla Luna nel segno). La settimana che sta arrivando semplifica le situazioni amorose. Torna la passione e ci sono meno disturbi. Il consiglio: tieni a bada la tua tendenza all’introspezione.

