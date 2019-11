Fiorello si presenta a sorpresa a Domenica In: Mara Venier resta senza parole – VIDEO

Fiorella ha fatto una bellissima sorpresa a Mara Venier, si è presentato a Domenica In senza avvisarla

Fiorello si è presentato a Domenica In nella puntata di oggi 3 novembre in onda su Rai 1.

La sua ospitata ha stupito tutti, soprattutto Mara Venier, la conduttrice non sapeva che Fiorello si sarebbe presentato in studio. Visibilmente stupita e felice ha detto: “Mi avevi scritto che saresti venuto una domenica, ma non ci ho creduto! Sei venuto il giorno giusto, mi hai tirato su il morale perché mio marito Nicola Carraro è partito per Santo Domingo”. Lui ha risposto: “La mattina mi alzo alle 4 e mezza 5, per te ho saltato la pennica”.

Durante la sua breve ospitata il noto conduttore ha ricordato che tornerà su Rai 1 dal 4 all’8 novembre con il suo nuovo show Viva Raiplay.

Sara Fonte