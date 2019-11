Fiorentina-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Undicesima giornata di Serie A, la Fiorentina ospita il Parma al Franchi. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Fiorentina e Parma si sfideranno nel match delle ore 18 valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La Fiorentina ha conquistato tre punti preziosi in rimonta sul campo del Sassuolo nel turno infrasettimanale, mentre il Parma è stato sconfitto in casa dal Verona per 0-1.

Montella deve fare ancora a meno di Ribery: il francese sconterà il secondo dei tre turni di squalifica. Anche Pezzella è out per squalifica: il terzetto arretrato sarà composto da Venuti, Milenkovic e Ceccherini, vista anche l’indisponibilità di Caceres. In avanti, uno fra Boateng e Vlahovic affiancherà Chiesa. Nel Parma sono ancora out Inglese e Cornelius, con D’Aversa che schiererà il tridente offensivo composto da Karamoh, Gervinho e Kulusevski. Ancora out Bruno Alves: i centrali di difesa saranno Dermaku e Iacoponi.

Probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Kulusevski, Gervinho.

Fiorentina-Parma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Fiorentina e Parma si sono affrontate 22 volte in Serie A al Franchi: 11 i successi dei toscani, 6 quelli del Parma e 5 i pareggi complessivi. Lo scorso anno il Parma si impose per 0-1 grazie a una rete di Inglese.