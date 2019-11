Milan-Lazio, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Undicesima giornata di Serie A, il Milan di Pioli riceve la Lazio a San Siro. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Milan e Lazio si sfideranno questa sera alle 20.45 a San Siro in un match valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Milan è reduce dal successo contro la Spal nel turno infrasettimanale, mentre la Lazio ha sconfitto con un perentorio 4-0 il Torino allo Stadio Olimpico

Pioli deve fare a meno di Suso, fermato da un problema muscolare: sarà Castillejo a prendere il suo posto. Ballottaggio Piatek-Leao in avanti. Out Musacchio: la coppia centrale sarà composta da Romagnoli e Duarte. Rilancio di Calabria a destra. In casa Lazio, Correa e Immobile dovrebbe essere la coppia d’attacco, anche se l’attaccante azzurro ha un leggero problema al ginocchio. In difesa, Luiz Felipe e Radu favoriti su Vavro e Bastos.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessiè; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Milan-Lazio è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a San Siro sono 76: 44 le vittorie del Milan, 9 quelle della Lazio e 23 i pareggi complessivi. Lo scorso anno il Milan si impose per 1-0 grazie a un calcio di rigore messo a segno da Kessié.