Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, domenica 3 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 3 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 3 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”: anni ’60, Bologna. Mimmo, 9 anni, è quello che oggi si direbbe un bambino difficile. Figlio di immigrati dalla Sicilia, alla scuola e allo studio preferisce la vita di strada con il fratello maggiore, Sebastiano. Mimmo, però, ama cantare e ha un orecchio musicale straordinario, così un giorno la madre, Ernestina, disperata, lo porta a un provino per un concorso canoro. Quello che ancora nessuno sa è che quel provino è l’inizio di uno spettacolo destinato a entrare nella storia della televisione italiana: lo Zecchino d’Oro. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata una nuova puntata del programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “Molly’s Game”: basato sulla storia vera di Molly Bloom, una giovane e carismatica speranza olimpica dello sci, costretta ad abbandonare lo sport, dopo una grave lesione fisica. Molly, dopo gli studi di legge, ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova impresa, in cui sono necessarie disciplina e energia simili a quelle per lo sport: scalare il mondo più esclusivo e ad alto budget del poker clandestino. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata della soap opera “Il Segreto”, seguita dal film “Ocean’s Thirteen”.

Su Canale 5 va in onda il film “La ragazza nella nebbia”: in una sperduta cittadina situata sulle Alpi, un ispettore di polizia indaga sulla scomparsa di una ragazza. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo la Formula 1 con il GP Stati Uniti.

Maria Rita Gagliardi