Ucciso l’hair stylist di Ronaldo, è giallo. Indagini in corso

Il parrucchiere di CR7 è stato misteriosamente ucciso in una camera di hotel di Zurigo: è giallo sulle cause dell’omicidio

Una tragedia che scuote il mondo del calcio e dello spettacolo. Un famoso hair stylist, noto per essere il parrucchiere di decine di star ed in particolare di Ronaldo, è stato trovato morto in una camera di albergo. L’uomo, quasi certamente ucciso a coltellate, si trovava a Zurigo e qui il suo corpo senza vita è stato rinvenuto sul letto della camera dalla donna delle pulizie che per prima ha scoperto il cadavere in una pozza di sangue. Ricardo Marques Ferreira, come riportato dal Correio da Manhã, proveniva dall’isola di Madeira e si era occupato anche dell’acconciatura del calciatore più famoso al mondo.

Chi ha ucciso il parrucchiere delle star?

A riprova è presente una sua foto insieme a CR7, nella quale lo si vede dare gli ultimi ritocchi all’attuale attaccante della Juve prima di un servizio fotografico realizzato nel settembre 2015 quando Ronaldo era ancora nel Real Madrid. “Uno scenario macabro” lo ha definito la donna delle pulizie che ha fatto la drammatica scoperta: l’uomo viveva da due anni in Svizzera e vantava numerose collaborazioni con personaggi famosi del mondo della tv, dello sport e dello spettacolo tra attrici, conduttrici televisive, modelle e calciatori. Una curiosità: l’isola nella quale è nato è la stessa nella quale è cresciuto Cristiano Ronaldo. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi possa esserci dietro al suo omicidio.