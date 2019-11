Amici 19: svelata la data ufficiale della nuova edizione – VIDEO

Il 16 novembre andrà in onda la nuova edizione di Amici, durante la prima puntata del talent verrà svelata la nuova classe

A breve andrà in onda una nuova edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Poche ore fa sull’account ufficiale di Amici è stato pubblicato un video che svela la data ufficiale della nuova edizione, la nuova classe si formerà il prossimo 16 novembre. Nella didascalia c’è infatti scritto: “In migliaia si sono presentati ai provini, li abbiamo selezionati con attenzione ed ora siamo pronti. Sabato 16 novembre si formerà la classe di Amici 19, vi aspettiamo tutti su Canale 5”.

In molti non vedono l’ora di scoprire chi parteciperà alla nuova edizione del programma. Non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata per saperne di più.

Sara Fonte